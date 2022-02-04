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Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным
Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным - РИА Новости, 04.02.2022
Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "досадным" решение ФРГ передать Украине 5 тысяч касок, отметив, что Германии может сделать больше. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:41
2022-02-04T14:41
в мире
андрей мельник
дмитрий песков
европа
россия
украина
нато
министерство обороны германии
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "досадным" решение ФРГ передать Украине 5 тысяч касок, отметив, что Германии может сделать больше.Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украине требуются "сто тысяч касок и бронежилетов" для добровольцев, которые идут в народное ополчение. В министерстве обороны Германии сообщили, что поставят 5 тысяч касок Украине, сроки поставки пока неизвестны."Каски в сложившейся ситуации - это досадно. Германия несомненно может сделать больше... и должна делать больше не только из-за Украины, а еще из-за своей позиции в Европе и необходимости сохранения безопасности в евроатлантическом пространстве", - заявил Кулеба в интервью телеканалу CNBC.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220204/ukraina-1771048940.html
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в мире, андрей мельник, дмитрий песков, европа, россия, украина, нато, министерство обороны германии, дмитрий кулеба
14:41 04.02.2022
 
Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным

Глава МИД Кулеба назвал решение Германии передать Украине пять тысяч касок досадным

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "досадным" решение ФРГ передать Украине 5 тысяч касок, отметив, что Германии может сделать больше.
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украине требуются "сто тысяч касок и бронежилетов" для добровольцев, которые идут в народное ополчение. В министерстве обороны Германии сообщили, что поставят 5 тысяч касок Украине, сроки поставки пока неизвестны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
12:31
В МИД обвинили Запад в раскрутке мифа о планах нападения России на Украину
"Каски в сложившейся ситуации - это досадно. Германия несомненно может сделать больше... и должна делать больше не только из-за Украины, а еще из-за своей позиции в Европе и необходимости сохранения безопасности в евроатлантическом пространстве", - заявил Кулеба в интервью телеканалу CNBC.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
09:52
В США объяснили, почему Байден, а не Россия, виновен в кризисе на Украине
 
В миреАндрей МельникДмитрий ПесковЕвропаРоссияУкраинаНАТОМинистерство обороны ГерманииДмитрий Кулеба
 
 
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