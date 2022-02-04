https://ria.ru/20220204/kaski-1771083554.html

Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным

Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным - РИА Новости, 04.02.2022

Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "досадным" решение ФРГ передать Украине 5 тысяч касок, отметив, что Германии может сделать больше. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:41

2022-02-04T14:41

2022-02-04T14:41

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "досадным" решение ФРГ передать Украине 5 тысяч касок, отметив, что Германии может сделать больше.Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украине требуются "сто тысяч касок и бронежилетов" для добровольцев, которые идут в народное ополчение. В министерстве обороны Германии сообщили, что поставят 5 тысяч касок Украине, сроки поставки пока неизвестны."Каски в сложившейся ситуации - это досадно. Германия несомненно может сделать больше... и должна делать больше не только из-за Украины, а еще из-за своей позиции в Европе и необходимости сохранения безопасности в евроатлантическом пространстве", - заявил Кулеба в интервью телеканалу CNBC.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220204/ukraina-1771048940.html

https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html

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в мире, андрей мельник, дмитрий песков, европа, россия, украина, нато, министерство обороны германии, дмитрий кулеба