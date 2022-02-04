https://ria.ru/20220204/kaski-1771083554.html
Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным
Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным - РИА Новости, 04.02.2022
Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "досадным" решение ФРГ передать Украине 5 тысяч касок, отметив, что Германии может сделать больше. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:41
2022-02-04T14:41
2022-02-04T14:41
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "досадным" решение ФРГ передать Украине 5 тысяч касок, отметив, что Германии может сделать больше.Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украине требуются "сто тысяч касок и бронежилетов" для добровольцев, которые идут в народное ополчение. В министерстве обороны Германии сообщили, что поставят 5 тысяч касок Украине, сроки поставки пока неизвестны."Каски в сложившейся ситуации - это досадно. Германия несомненно может сделать больше... и должна делать больше не только из-за Украины, а еще из-за своей позиции в Европе и необходимости сохранения безопасности в евроатлантическом пространстве", - заявил Кулеба в интервью телеканалу CNBC.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220204/ukraina-1771048940.html
https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html
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в мире, андрей мельник, дмитрий песков, европа, россия, украина, нато, министерство обороны германии, дмитрий кулеба
Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным
Глава МИД Кулеба назвал решение Германии передать Украине пять тысяч касок досадным