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Житель Стамбула сдал 78 положительных тестов на COVID-19

Житель Стамбула сдал 78 положительных тестов на COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022

Житель Стамбула сдал 78 положительных тестов на COVID-19

Житель Стамбула Музаффер Каясан более года находится на карантине из-за коронавируса, так как все тесты, которые он сдает, показывают положительный результат,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T21:49

2022-02-04T21:49

2022-02-04T23:31

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АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Житель Стамбула Музаффер Каясан более года находится на карантине из-за коронавируса, так как все тесты, которые он сдает, показывают положительный результат, сообщил телеканал A Haber."Музаффер Каясан, больной лейкемией, проживающий в Сарыере (район Стамбула. — Прим. ред.), заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. Каясана, которого лечили в больнице, выписали, но его тест так и не показал отрицательный результат. Пятидесятишестилетний мужчина, который сдал 78 тестов в течение 14 месяцев, каждый раз получал положительный результат. Каясан, который не может выйти из карантина, видеть внуков и вынужден жить один, обратился за помощью к властям", — сообщило СМИ.Сам мужчина рассказал, что три года назад ему провели пересадку костного мозга, которая прошла успешно. "Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система слаба, потому что у меня лейкемия, они поддерживают мою жизнь в течение четырнадцати месяцев с помощью лекарств, которые они прописывают", — привел телеканал слова самого Каясяна.Пациент посетовал, что это очень сложная ситуация как для тех, кто находится в больнице, так и для него и его семьи.

https://ria.ru/20220203/omikron-1770976467.html

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в мире, стамбул, здоровье - общество, коронавирус covid-19, турция