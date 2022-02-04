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Власти Камчатки пригласили Лукашенко покататься на лыжах и порыбачить
Власти Камчатки пригласили Лукашенко покататься на лыжах и порыбачить - РИА Новости, 04.02.2022
Власти Камчатки пригласили Лукашенко покататься на лыжах и порыбачить
Камчатка готова в любое удобное время принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказавшего о желании посетить российский Дальний Восток, на... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T02:57
2022-02-04T02:57
2022-02-04T02:57
туризм
дальний восток
александр лукашенко
белоруссия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 фев - РИА Новости. Камчатка готова в любое удобное время принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказавшего о желании посетить российский Дальний Восток, на полуострове он сможет покататься на лыжах и побывать на вулкане, заявили РИА Новости в правительстве Камчатского края.Лукашенко в четверг заявил, что хочет посетить Тыву и Дальний Восток. Он назвал Камчатку и Сахалин сказочными местами и сравнил посещение этих регионов с полетом в космос.Камчатские власти надеются, что Лукашенко найдет время лично убедиться в гостеприимстве жителей полуострова.
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дальний восток, александр лукашенко, белоруссия, камчатский край
Власти Камчатки пригласили Лукашенко покататься на лыжах и порыбачить
Власти Камчатки пригласили Лукашенко покататься на лыжах и порыбачить