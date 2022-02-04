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Туризм
https://ria.ru/20220204/kamchatka-1770987100.html
Власти Камчатки пригласили Лукашенко покататься на лыжах и порыбачить
Власти Камчатки пригласили Лукашенко покататься на лыжах и порыбачить - РИА Новости, 04.02.2022
Власти Камчатки пригласили Лукашенко покататься на лыжах и порыбачить
Камчатка готова в любое удобное время принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказавшего о желании посетить российский Дальний Восток, на... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T02:57
2022-02-04T02:57
туризм
дальний восток
александр лукашенко
белоруссия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 фев - РИА Новости. Камчатка готова в любое удобное время принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказавшего о желании посетить российский Дальний Восток, на полуострове он сможет покататься на лыжах и побывать на вулкане, заявили РИА Новости в правительстве Камчатского края.Лукашенко в четверг заявил, что хочет посетить Тыву и Дальний Восток. Он назвал Камчатку и Сахалин сказочными местами и сравнил посещение этих регионов с полетом в космос.Камчатские власти надеются, что Лукашенко найдет время лично убедиться в гостеприимстве жителей полуострова.
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дальний восток, александр лукашенко, белоруссия, камчатский край
02:57 04.02.2022
 
Власти Камчатки пригласили Лукашенко покататься на лыжах и порыбачить

Власти Камчатки пригласили Лукашенко покататься на лыжах и порыбачить

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 фев - РИА Новости. Камчатка готова в любое удобное время принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказавшего о желании посетить российский Дальний Восток, на полуострове он сможет покататься на лыжах и побывать на вулкане, заявили РИА Новости в правительстве Камчатского края.
Лукашенко в четверг заявил, что хочет посетить Тыву и Дальний Восток. Он назвал Камчатку и Сахалин сказочными местами и сравнил посещение этих регионов с полетом в космос.
"Камчатка всегда рада гостям. Мы готовы принять Александра Григорьевича в удобное для него время. На полуострове он всегда сможет насладиться уникальной природой нашего края. Президент может зимой покататься на лыжах, летом побывать на вулканах, порыбачить, слетать в Долину гейзеров и на Курильское озеро, побывать в других местах", - сказали в администрации региона.
Камчатские власти надеются, что Лукашенко найдет время лично убедиться в гостеприимстве жителей полуострова.
 
ТуризмДальний ВостокАлександр ЛукашенкоБелоруссияКамчатский край
 
 
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