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На Камчатке пропали две девочки
На Камчатке пропали две девочки - РИА Новости, 04.02.2022
На Камчатке пропали две девочки
Полиция на Камчатке ищет двух девочек восьми и одиннадцати лет, которые пропали в Петропавловске-Камчатском 3 февраля, сообщили в УМВД по Камчатскому краю. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T02:21
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петропавловск-камчатский
происшествия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 фев - РИА Новости. Полиция на Камчатке ищет двух девочек восьми и одиннадцати лет, которые пропали в Петропавловске-Камчатском 3 февраля, сообщили в УМВД по Камчатскому краю.По данным полиции, в четверг дети – девочки 2010 и 2013 года рождения - ушли из дома в микрорайоне Северо-Восток на прогулку и пропали.
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петропавловск-камчатский, происшествия, камчатский край
02:21 04.02.2022
 
На Камчатке пропали две девочки

В Петропавловске-Камчатском пропали две девочки восьми и одиннадцати лет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 фев - РИА Новости. Полиция на Камчатке ищет двух девочек восьми и одиннадцати лет, которые пропали в Петропавловске-Камчатском 3 февраля, сообщили в УМВД по Камчатскому краю.
По данным полиции, в четверг дети – девочки 2010 и 2013 года рождения - ушли из дома в микрорайоне Северо-Восток на прогулку и пропали.
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Петропавловск-КамчатскийПроисшествияКамчатский край
 
 
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