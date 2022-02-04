https://ria.ru/20220204/kamchatka-1770986497.html
На Камчатке пропали две девочки
На Камчатке пропали две девочки - РИА Новости, 04.02.2022
На Камчатке пропали две девочки
Полиция на Камчатке ищет двух девочек восьми и одиннадцати лет, которые пропали в Петропавловске-Камчатском 3 февраля, сообщили в УМВД по Камчатскому краю. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T02:21
2022-02-04T02:21
2022-02-04T02:21
петропавловск-камчатский
происшествия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 фев - РИА Новости. Полиция на Камчатке ищет двух девочек восьми и одиннадцати лет, которые пропали в Петропавловске-Камчатском 3 февраля, сообщили в УМВД по Камчатскому краю.По данным полиции, в четверг дети – девочки 2010 и 2013 года рождения - ушли из дома в микрорайоне Северо-Восток на прогулку и пропали.
https://ria.ru/20220126/rebenok-1769551607.html
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петропавловск-камчатский, происшествия, камчатский край
На Камчатке пропали две девочки
В Петропавловске-Камчатском пропали две девочки восьми и одиннадцати лет