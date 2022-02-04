https://ria.ru/20220204/ispytaniya-1771119821.html

Мантуров рассказал о госиспытаниях стратегического бомбардировщика Ту-160М

Мантуров рассказал о госиспытаниях стратегического бомбардировщика Ту-160М - РИА Новости, 04.02.2022

Мантуров рассказал о госиспытаниях стратегического бомбардировщика Ту-160М

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М будет передан Минобороны для госиспытаний до конца второго квартала, сообщил министр промышленности и... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:05

2022-02-04T17:05

2022-02-04T17:07

россия

технологии

армия

безопасность

ту-160

пао "туполев"

ростех

владимир путин

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КАЗАНЬ, 4 фев - РИА Новости. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М будет передан Минобороны для госиспытаний до конца второго квартала, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января. Новый самолет получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением."Решение президента по возобновлению производства Ту-160 уже в новом облике было абсолютно своевременным… Мы смогли реализовать эту задачу в максимально короткие сроки. Изначально контрактом предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже до конца второго квартала передадим машину в министерство обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение", - сказал Мантуров журналистам.Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО "Туполев").

https://ria.ru/20220204/samolety-1771118658.html

https://ria.ru/20220204/raketa-1770987824.html

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россия, технологии, армия, безопасность, ту-160, пао "туполев", ростех, владимир путин, денис мантуров