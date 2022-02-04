17:05 04.02.2022 (обновлено: 17:07 04.02.2022)
Мантуров рассказал о госиспытаниях стратегического бомбардировщика Ту-160М
Мантуров: бомбардировщик Ту-160М передадут Минобороны для госиспытаний до июля 2022 года
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
КАЗАНЬ, 4 фев - РИА Новости. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М будет передан Минобороны для госиспытаний до конца второго квартала, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января. Новый самолет получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением.
"Решение президента по возобновлению производства Ту-160 уже в новом облике было абсолютно своевременным… Мы смогли реализовать эту задачу в максимально короткие сроки. Изначально контрактом предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже до конца второго квартала передадим машину в министерство обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение", - сказал Мантуров журналистам.
Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.
Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО "Туполев").