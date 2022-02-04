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Мантуров рассказал о госиспытаниях стратегического бомбардировщика Ту-160М
Мантуров рассказал о госиспытаниях стратегического бомбардировщика Ту-160М - РИА Новости, 04.02.2022
Мантуров рассказал о госиспытаниях стратегического бомбардировщика Ту-160М
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М будет передан Минобороны для госиспытаний до конца второго квартала, сообщил министр промышленности и... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:05
2022-02-04T17:07
россия
технологии
армия
безопасность
ту-160
пао "туполев"
ростех
владимир путин
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КАЗАНЬ, 4 фев - РИА Новости. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М будет передан Минобороны для госиспытаний до конца второго квартала, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января. Новый самолет получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением."Решение президента по возобновлению производства Ту-160 уже в новом облике было абсолютно своевременным… Мы смогли реализовать эту задачу в максимально короткие сроки. Изначально контрактом предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже до конца второго квартала передадим машину в министерство обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение", - сказал Мантуров журналистам.Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО "Туполев").
https://ria.ru/20220204/samolety-1771118658.html
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россия, технологии, армия, безопасность, ту-160, пао "туполев", ростех, владимир путин, денис мантуров
17:05 04.02.2022 (обновлено: 17:07 04.02.2022)
 
Мантуров рассказал о госиспытаниях стратегического бомбардировщика Ту-160М

Мантуров: бомбардировщик Ту-160М передадут Минобороны для госиспытаний до июля 2022 года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
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КАЗАНЬ, 4 фев - РИА Новости. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М будет передан Минобороны для госиспытаний до конца второго квартала, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января. Новый самолет получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением.
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"Решение президента по возобновлению производства Ту-160 уже в новом облике было абсолютно своевременным… Мы смогли реализовать эту задачу в максимально короткие сроки. Изначально контрактом предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже до конца второго квартала передадим машину в министерство обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение", - сказал Мантуров журналистам.
Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.
Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО "Туполев").
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М на аэродроме Казанского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 03:39
Источник: Ту-160М станет первым самолетом с ракетами обратного старта
 
РоссияТехнологииАрмияБезопасностьТу-160ПАО "Туполев"РостехВладимир ПутинДенис Мантуров
 
 
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