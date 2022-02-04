https://ria.ru/20220204/internet-1771067596.html

Россия и Китай выступили за равные права на управление интернетом

Россия и Китай выступили за равные права на управление интернетом - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай выступили за равные права на управление интернетом

РФ и КНР выступают за равные права на управление интернетом, попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов неприемлемы. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:41

2022-02-04T13:41

2022-02-04T13:41

россия

китай

международный союз электросвязи

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и КНР выступают за равные права на управление интернетом, попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов неприемлемы.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны поддерживают курс на интернационализацию управления сетью интернет, выступают за равные права на управление ею, считают неприемлемыми любые попытки ограничить их суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов сети интернет, заинтересованы в более активном подключении Международного союза электросвязи к решению этих задач", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220125/internet-1769509161.html

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россия, китай, международный союз электросвязи, в мире