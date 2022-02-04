https://ria.ru/20220204/immunitet-1771104294.html

Голикова назвала регионы, где снизился коллективный иммунитет к COVID-19

Голикова назвала регионы, где снизился коллективный иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022

Голикова назвала регионы, где снизился коллективный иммунитет к COVID-19

Показатель коллективного иммунитета к COVID-19 заметно снизился в Москве и Подмосковье, Чечне, Ненецком автономном округе, Белгородской области, Севастополе,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:06

2022-02-04T16:06

2022-02-04T16:17

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Показатель коллективного иммунитета к COVID-19 заметно снизился в Москве и Подмосковье, Чечне, Ненецком автономном округе, Белгородской области, Севастополе, Ивановской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."За неделю этот показатель заметно снизился в Чеченской республике (на 3 п.п.), Московской области (на 2,9 п.п.), Ненецком автономном округе (на 2,8 п.п.), Белгородской области (на 1,7 п.п.), Москве (на 1,6 п.п.), Севастополе (на 1,6 п.п.) и Ивановской области (на 1,6 п.п.)", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Она обратила внимание, что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного штаммом "омикрон".

https://ria.ru/20220204/omikron-1771035039.html

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