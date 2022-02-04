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Голикова назвала регионы, где снизился коллективный иммунитет к COVID-19
Голикова назвала регионы, где снизился коллективный иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022
Голикова назвала регионы, где снизился коллективный иммунитет к COVID-19
Показатель коллективного иммунитета к COVID-19 заметно снизился в Москве и Подмосковье, Чечне, Ненецком автономном округе, Белгородской области, Севастополе,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:06
2022-02-04T16:06
2022-02-04T16:17
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Показатель коллективного иммунитета к COVID-19 заметно снизился в Москве и Подмосковье, Чечне, Ненецком автономном округе, Белгородской области, Севастополе, Ивановской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."За неделю этот показатель заметно снизился в Чеченской республике (на 3 п.п.), Московской области (на 2,9 п.п.), Ненецком автономном округе (на 2,8 п.п.), Белгородской области (на 1,7 п.п.), Москве (на 1,6 п.п.), Севастополе (на 1,6 п.п.) и Ивановской области (на 1,6 п.п.)", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Она обратила внимание, что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного штаммом "омикрон".
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общество, здоровье - общество, москва, россия, татьяна голикова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
16:06 04.02.2022 (обновлено: 16:17 04.02.2022)
Голикова назвала регионы, где снизился коллективный иммунитет к COVID-19
Голикова: коллективный иммунитет к COVID-19 снизился в Москве и еще шести регионах