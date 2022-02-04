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В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 63,2%
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 63,2% - РИА Новости, 04.02.2022
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 63,2%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 63,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:03
2022-02-04T16:03
2022-02-04T16:09
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 63,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 4 февраля коллективный иммунитет 63,2%", - сообщается на сайте в разделе о столице.По состоянию на 28 января это показатель составлял 64,8%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 149 637 человек, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 6 756 593 человека.
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16:03 04.02.2022 (обновлено: 16:09 04.02.2022)
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 63,2%
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился с 64,8 до 63,2 процента