https://ria.ru/20220204/immunitet-1771103621.html

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 63,2%

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 63,2% - РИА Новости, 04.02.2022

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 63,2%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 63,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:03

2022-02-04T16:03

2022-02-04T16:09

распространение коронавируса

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 63,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 4 февраля коллективный иммунитет 63,2%", - сообщается на сайте в разделе о столице.По состоянию на 28 января это показатель составлял 64,8%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 149 637 человек, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 6 756 593 человека.

https://ria.ru/20220204/koronavirus-1770983655.html

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