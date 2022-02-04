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В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 64,1%
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 64,1% - РИА Новости, 04.02.2022
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 64,1%
В России уменьшился уровень коллективного иммунитета к COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:02
2022-02-04T16:02
2022-02-04T17:01
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В России уменьшился уровень коллективного иммунитета к COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, это происходит из-за утраты антител первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами. Коллективный, или популяционный, иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 79,2 миллиона россиян.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
16:02 04.02.2022 (обновлено: 17:01 04.02.2022)
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 64,1%
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 64,4% до 64,1%
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
В России уменьшился уровень коллективного иммунитета к COVID-19, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,4 процента до 64,1 процента", — говорится в заявлении.
Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова
, это происходит из-за утраты антител первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.
Коллективный, или популяционный, иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.
По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 79,2 миллиона россиян.