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В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 64,1%

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 64,1% - РИА Новости, 04.02.2022

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 64,1%

В России уменьшился уровень коллективного иммунитета к COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:02

2022-02-04T16:02

2022-02-04T17:01

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В России уменьшился уровень коллективного иммунитета к COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, это происходит из-за утраты антител первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами. Коллективный, или популяционный, иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 79,2 миллиона россиян.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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