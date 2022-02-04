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Туризм
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Греция отменяет тесты на коронавирус для некоторых туристов
Греция отменяет тесты на коронавирус для некоторых туристов - РИА Новости, 04.02.2022
Греция отменяет тесты на коронавирус для некоторых туристов
Греция с 7 февраля отменяет обязательный тест на COVID-19, но только для владельцев европейских сертификатов вакцинации, сообщил министр здравоохранения Танос... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:16
2022-02-04T16:16
туризм
туризм
греция
коронавирус covid-19
новости - туризм
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АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости. Греция с 7 февраля отменяет обязательный тест на COVID-19, но только для владельцев европейских сертификатов вакцинации, сообщил министр здравоохранения Танос Плеврис.Ранее прибывающие в страну с 19 декабря 2021 года путешественники из всех государств, независимо от статуса иммунизации, должны были иметь при себе отрицательный тест на коронавирус — либо ПЦР, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, либо экспресс-анализ, сданный за 24 часа до визита. Эта мера действовала для всех, в том числе и детей в возрасте от пяти лет. Исключение сделано для путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.
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туризм, греция, коронавирус covid-19, новости - туризм
16:16 04.02.2022
 
Греция отменяет тесты на коронавирус для некоторых туристов

Греция с 7 февраля отменяет тесты на коронавирус для владельцев европейских сертификатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСалоники
Салоники - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости. Греция с 7 февраля отменяет обязательный тест на COVID-19, но только для владельцев европейских сертификатов вакцинации, сообщил министр здравоохранения Танос Плеврис.
Ранее прибывающие в страну с 19 декабря 2021 года путешественники из всех государств, независимо от статуса иммунизации, должны были иметь при себе отрицательный тест на коронавирус — либо ПЦР, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, либо экспресс-анализ, сданный за 24 часа до визита.
Эта мера действовала для всех, в том числе и детей в возрасте от пяти лет. Исключение сделано для путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.
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