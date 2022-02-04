https://ria.ru/20220204/gretsiya-1771086042.html

Греция отменяет тесты на коронавирус для некоторых туристов

Греция отменяет тесты на коронавирус для некоторых туристов - РИА Новости, 04.02.2022

Греция отменяет тесты на коронавирус для некоторых туристов

Греция с 7 февраля отменяет обязательный тест на COVID-19, но только для владельцев европейских сертификатов вакцинации, сообщил министр здравоохранения Танос... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:16

2022-02-04T16:16

2022-02-04T16:16

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туризм

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новости - туризм

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АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости. Греция с 7 февраля отменяет обязательный тест на COVID-19, но только для владельцев европейских сертификатов вакцинации, сообщил министр здравоохранения Танос Плеврис.Ранее прибывающие в страну с 19 декабря 2021 года путешественники из всех государств, независимо от статуса иммунизации, должны были иметь при себе отрицательный тест на коронавирус — либо ПЦР, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, либо экспресс-анализ, сданный за 24 часа до визита. Эта мера действовала для всех, в том числе и детей в возрасте от пяти лет. Исключение сделано для путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

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туризм, греция, коронавирус covid-19, новости - туризм