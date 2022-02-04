https://ria.ru/20220204/gretsiya-1771086042.html
Греция отменяет тесты на коронавирус для некоторых туристов
Греция отменяет тесты на коронавирус для некоторых туристов - РИА Новости, 04.02.2022
Греция отменяет тесты на коронавирус для некоторых туристов
Греция с 7 февраля отменяет обязательный тест на COVID-19, но только для владельцев европейских сертификатов вакцинации, сообщил министр здравоохранения Танос... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:16
2022-02-04T16:16
2022-02-04T16:16
туризм
туризм
греция
коронавирус covid-19
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764425834_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f54dc8e0bd997bba0d09b39f8e71c862.jpg
АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости. Греция с 7 февраля отменяет обязательный тест на COVID-19, но только для владельцев европейских сертификатов вакцинации, сообщил министр здравоохранения Танос Плеврис.Ранее прибывающие в страну с 19 декабря 2021 года путешественники из всех государств, независимо от статуса иммунизации, должны были иметь при себе отрицательный тест на коронавирус — либо ПЦР, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, либо экспресс-анализ, сданный за 24 часа до визита. Эта мера действовала для всех, в том числе и детей в возрасте от пяти лет. Исключение сделано для путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764425834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f3825c049d515d77c56c2db06df6b5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, греция, коронавирус covid-19, новости - туризм
Греция отменяет тесты на коронавирус для некоторых туристов
Греция с 7 февраля отменяет тесты на коронавирус для владельцев европейских сертификатов
АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости. Греция с 7 февраля отменяет обязательный тест на COVID-19, но только для владельцев европейских сертификатов вакцинации, сообщил министр здравоохранения Танос Плеврис.
Ранее прибывающие в страну с 19 декабря 2021 года путешественники из всех государств, независимо от статуса иммунизации, должны были иметь при себе отрицательный тест на коронавирус — либо ПЦР, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, либо экспресс-анализ, сданный за 24 часа до визита.
Эта мера действовала для всех, в том числе и детей в возрасте от пяти лет. Исключение сделано для путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.