https://ria.ru/20220204/gosduma-1771121641.html

В Госдуме предложили ужесточить санкции за пропаганду педофилии

В Госдуме предложили ужесточить санкции за пропаганду педофилии - РИА Новости, 04.02.2022

В Госдуме предложили ужесточить санкции за пропаганду педофилии

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил РИА Новости, что предлагает ужесточить ответственность для лиц,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:14

2022-02-04T17:14

2022-02-04T17:19

госдума рф

общество

криминал

василий пискарев

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил РИА Новости, что предлагает ужесточить ответственность для лиц, пропагандирующих или оправдывающих педофилию."Необходимо проработать и вопрос более серьезной ответственности для тех, кто пропагандирует или оправдывает педофилию. Очевидно, что эти граждане представляют серьезную опасность для общества, потому что в любой момент от разговоров, что "педофилия - это нормально", они могут перейти к насилию", - сказал Пискарев.Как подчеркнул парламентарий, думский комитет по безопасности продолжит работу по выявлению подобных ресурсов для их оперативной блокировки.

https://ria.ru/20220131/pedofily-1770258152.html

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госдума рф, общество, криминал, василий пискарев