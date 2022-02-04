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В Госдуме предложили ужесточить санкции за пропаганду педофилии
В Госдуме предложили ужесточить санкции за пропаганду педофилии - РИА Новости, 04.02.2022
В Госдуме предложили ужесточить санкции за пропаганду педофилии
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил РИА Новости, что предлагает ужесточить ответственность для лиц,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:14
2022-02-04T17:14
2022-02-04T17:19
госдума рф
общество
криминал
василий пискарев
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил РИА Новости, что предлагает ужесточить ответственность для лиц, пропагандирующих или оправдывающих педофилию."Необходимо проработать и вопрос более серьезной ответственности для тех, кто пропагандирует или оправдывает педофилию. Очевидно, что эти граждане представляют серьезную опасность для общества, потому что в любой момент от разговоров, что "педофилия - это нормально", они могут перейти к насилию", - сказал Пискарев.Как подчеркнул парламентарий, думский комитет по безопасности продолжит работу по выявлению подобных ресурсов для их оперативной блокировки.
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госдума рф, общество, криминал, василий пискарев
17:14 04.02.2022 (обновлено: 17:19 04.02.2022)
В Госдуме предложили ужесточить санкции за пропаганду педофилии
Глава комитета Госдумы Пискарев предложил ужесточить санкции за пропаганду педофилии