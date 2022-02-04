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В Кремле призвали не верить словам Госдепа о российских фейках по Украине
В Кремле призвали не верить словам Госдепа о российских фейках по Украине - РИА Новости, 04.02.2022
В Кремле призвали не верить словам Госдепа о российских фейках по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о совете Госдепа верить им на слово про "фейки" по Украине со стороны России, заявил, что порекомендовал бы РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:19
2022-02-04T13:19
2022-02-04T13:19
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о совете Госдепа верить им на слово про "фейки" по Украине со стороны России, заявил, что порекомендовал бы не верить никому на слово, особенно Госдепу."Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов", - сказал Песков журналистам.Ранее пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации.
https://ria.ru/20220204/perepalka-1770985486.html
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дмитрий песков, государственный департамент сша, в мире, политика
В Кремле призвали не верить словам Госдепа о российских фейках по Украине
Пресс-секретарь Песков: не следует верить словам Госдепа о российских фейках по Украине