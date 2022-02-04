13:48 04.02.2022 (обновлено: 16:25 04.02.2022)
Захарова назвала условие нормализации ситуации с немецкими СМИ
Представитель МИД Захарова: Россия пойдет ФРГ навстречу при нормализации ситуации с RT DE
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В ситуации вокруг RT DE Москва будет действовать зеркально, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если Германия пойдет на эскалацию, мы ответим так же. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации, мы также готовы ситуацию нормализовать", — сказала она.
Накануне внешнеполитическое ведомство объявило о прекращении вещания Deutsche Welle в России, закрытии корпункта телерадиокомпании и отзыве аккредитаций у всех ее сотрудников. Помимо этого, МИД составит перечень представителей немецких государственных и общественных структур, причастных к ограничению работы RT DE, и запретит им въезд в Россию. Публиковать этот список не будут.
В Москве подчеркнули, что это решение — ответ на меры, принятые против RT DE.
Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу ведение эфиров на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для Смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Тем не менее, как заявила главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.
Компания RT запустила новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.
По словам главы MABB Евы Флекен, канал запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.
В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.