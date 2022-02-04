https://ria.ru/20220204/gaz-1771159021.html

Эксперт назвал самый привлекательный рынок для "Газпрома"

Эксперт назвал самый привлекательный рынок для "Газпрома" - РИА Новости, 04.02.2022

Эксперт назвал самый привлекательный рынок для "Газпрома"

Китай является одним из самых перспективных рынков для увеличения поставок газа и ориентируется на долгосрочные контракты, поэтому он так привлекателен для... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T20:19

2022-02-04T20:19

2022-02-04T23:07

экономика

владимир путин

дальний восток

китай

газпром

сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Китай является одним из самых перспективных рынков для увеличения поставок газа и ориентируется на долгосрочные контракты, поэтому он так привлекателен для "Газпрома", сказал РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян."Китай - один из самых перспективных рынков для наращивания поставок газа… По этой причине китайский рынок привлекателен для "Газпрома", который стремится увеличивать экспорт газа за счёт новых рынков сбыта. Кроме того, поставки газа в Китай оформляются через заключение долгосрочных контрактов, что является приоритетным вариантом для "Газпрома",- сказал он.Аналитик уточнил, что в период 20-30 лет в стране ожидается значительный рост потребления газа - в 1,5-2 раза, что означает дополнительное потребление 200–300 миллиардов кубометров газа в год. При этом рост собственной добычи ограничен, поэтому прирост потребления в основном будет обеспечен за счёт импорта."Газпром" в рамках визита президента России Владимира Путина в КНР подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) долгосрочный договор купли-продажи природного газа с Дальнего Востока. Соглашение подразумевает поставки в Китай 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт рассчитан на 25 лет.Это соглашение следует рассматривать в качестве дополнения к контракту, заключённому с китайской стороной в рамках строительства газопровода "Сила Сибири", считает Амирагян. С учётом нового контракта общая мощность трубопроводных поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.Кроме того, идёт проработка проекта "Сила Сибири 2", предполагающего строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.В случае реализации запланированных проектов только трубопроводные поставки газа из России в Китай к началу 2030-х годов могут достичь 100 миллиардов кубометров год, считает аналитик. "Китайский рынок способен переварить этот объём, так как основной рост потребления планируется в перспективе 10–15 лет",- уверен он.При этом Китай параллельно развивает инфраструктуру для импорта СПГ, однако острой конкуренции с трубопроводными поставками ожидать не стоит, сказал в заключение аналитик. Сжиженный природный газ ориентирован в первую очередь на использование в прибрежных районах на востоке страны, в то время как поставки газа из России направляются в основном во внутренние регионы страны.

https://ria.ru/20220203/gaz-1770784035.html

https://ria.ru/20220202/gaz-1770698551.html

дальний восток

китай

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экономика, владимир путин, дальний восток, китай, газпром, сила сибири (газопровод)