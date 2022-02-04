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Эксперт назвал самый привлекательный рынок для "Газпрома"
Эксперт назвал самый привлекательный рынок для "Газпрома" - РИА Новости, 04.02.2022
Эксперт назвал самый привлекательный рынок для "Газпрома"
Китай является одним из самых перспективных рынков для увеличения поставок газа и ориентируется на долгосрочные контракты, поэтому он так привлекателен для... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T20:19
2022-02-04T23:07
экономика
владимир путин
дальний восток
китай
газпром
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Китай является одним из самых перспективных рынков для увеличения поставок газа и ориентируется на долгосрочные контракты, поэтому он так привлекателен для "Газпрома", сказал РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян."Китай - один из самых перспективных рынков для наращивания поставок газа… По этой причине китайский рынок привлекателен для "Газпрома", который стремится увеличивать экспорт газа за счёт новых рынков сбыта. Кроме того, поставки газа в Китай оформляются через заключение долгосрочных контрактов, что является приоритетным вариантом для "Газпрома",- сказал он.Аналитик уточнил, что в период 20-30 лет в стране ожидается значительный рост потребления газа - в 1,5-2 раза, что означает дополнительное потребление 200–300 миллиардов кубометров газа в год. При этом рост собственной добычи ограничен, поэтому прирост потребления в основном будет обеспечен за счёт импорта."Газпром" в рамках визита президента России Владимира Путина в КНР подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) долгосрочный договор купли-продажи природного газа с Дальнего Востока. Соглашение подразумевает поставки в Китай 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт рассчитан на 25 лет.Это соглашение следует рассматривать в качестве дополнения к контракту, заключённому с китайской стороной в рамках строительства газопровода "Сила Сибири", считает Амирагян. С учётом нового контракта общая мощность трубопроводных поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.Кроме того, идёт проработка проекта "Сила Сибири 2", предполагающего строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.В случае реализации запланированных проектов только трубопроводные поставки газа из России в Китай к началу 2030-х годов могут достичь 100 миллиардов кубометров год, считает аналитик. "Китайский рынок способен переварить этот объём, так как основной рост потребления планируется в перспективе 10–15 лет",- уверен он.При этом Китай параллельно развивает инфраструктуру для импорта СПГ, однако острой конкуренции с трубопроводными поставками ожидать не стоит, сказал в заключение аналитик. Сжиженный природный газ ориентирован в первую очередь на использование в прибрежных районах на востоке страны, в то время как поставки газа из России направляются в основном во внутренние регионы страны.
https://ria.ru/20220203/gaz-1770784035.html
https://ria.ru/20220202/gaz-1770698551.html
дальний восток
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экономика, владимир путин, дальний восток, китай, газпром, сила сибири (газопровод)
20:19 04.02.2022 (обновлено: 23:07 04.02.2022)
 
Эксперт назвал самый привлекательный рынок для "Газпрома"

Эксперт Амирагян назвал одним из самых привлекательных для "Газпрома" китайский рынок

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская"
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Китай является одним из самых перспективных рынков для увеличения поставок газа и ориентируется на долгосрочные контракты, поэтому он так привлекателен для "Газпрома", сказал РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.
"Китай - один из самых перспективных рынков для наращивания поставок газа… По этой причине китайский рынок привлекателен для "Газпрома", который стремится увеличивать экспорт газа за счёт новых рынков сбыта. Кроме того, поставки газа в Китай оформляются через заключение долгосрочных контрактов, что является приоритетным вариантом для "Газпрома",- сказал он.
Газовое оборудование в Львовской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 07:01
На Украине объяснили важность закупок газа у России
Аналитик уточнил, что в период 20-30 лет в стране ожидается значительный рост потребления газа - в 1,5-2 раза, что означает дополнительное потребление 200–300 миллиардов кубометров газа в год. При этом рост собственной добычи ограничен, поэтому прирост потребления в основном будет обеспечен за счёт импорта.
"Газпром" в рамках визита президента России Владимира Путина в КНР подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) долгосрочный договор купли-продажи природного газа с Дальнего Востока. Соглашение подразумевает поставки в Китай 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт рассчитан на 25 лет.
Это соглашение следует рассматривать в качестве дополнения к контракту, заключённому с китайской стороной в рамках строительства газопровода "Сила Сибири", считает Амирагян. С учётом нового контракта общая мощность трубопроводных поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.
Кроме того, идёт проработка проекта "Сила Сибири 2", предполагающего строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.
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В случае реализации запланированных проектов только трубопроводные поставки газа из России в Китай к началу 2030-х годов могут достичь 100 миллиардов кубометров год, считает аналитик. "Китайский рынок способен переварить этот объём, так как основной рост потребления планируется в перспективе 10–15 лет",- уверен он.
При этом Китай параллельно развивает инфраструктуру для импорта СПГ, однако острой конкуренции с трубопроводными поставками ожидать не стоит, сказал в заключение аналитик. Сжиженный природный газ ориентирован в первую очередь на использование в прибрежных районах на востоке страны, в то время как поставки газа из России направляются в основном во внутренние регионы страны.
 
ЭкономикаВладимир ПутинДальний ВостокКитайГазпромСила Сибири (газопровод)
 
 
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