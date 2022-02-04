https://ria.ru/20220204/gaz-1771101175.html

В Италии "испугались" потерять Россию из-за Китая

В Италии "испугались" потерять Россию из-за Китая - РИА Новости, 04.02.2022

В Италии "испугались" потерять Россию из-за Китая

Итальянская партия "Лига" считает, что Евросоюз ведет ошибочную стратегию в отношении поставок природного российского газа. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:49

2022-02-04T15:49

2022-02-04T15:49

в мире

северный поток — 2

нато

еврокомиссия

газпром

россия

италия

киев

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РИМ, 4 фев – РИА Новости. Итальянская партия "Лига" считает, что Евросоюз ведет ошибочную стратегию в отношении поставок природного российского газа."В то время как Европа замораживает отношения с Россией, подвергая предприятия и семьи риску блэкаутов (отключений электроэнергии - ред.), Путин гарантирует Пекину поставку огромных объемов газа", - заявили журналистам источники в правоцентристской партии, которая входит в правящую в Италии коалицию, иронично назвав поведение ЕС "блестящей стратегией".Как сообщил Кремль, "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пекин подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. Соглашение подразумевает поставки 10 миллиардов кубометров в год.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ."Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток — 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.

https://ria.ru/20220122/gaz-1769017779.html

https://ria.ru/20220203/evropa-1770710982.html

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в мире, северный поток — 2, нато, еврокомиссия, газпром, россия, италия, киев, владимир путин