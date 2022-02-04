14:27 04.02.2022 (обновлено: 14:38 04.02.2022)
В Минэкономики ФРГ назвали условие для сертификации "Северного потока — 2"
Минэкономики ФРГ: возобновим сертификацию "Северного потока — 2", когда получим документы
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
БЕРЛИН, 4 фев – РИА Новости. Немецкий регулятор возобновит сертификацию оператора "Северного потока — 2", когда получит всю необходимую документацию, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.
"Процедура остановлена Федеральным сетевым агентством. Федеральное сетевое агентство возобновит ее, когда документация будет предоставлена полностью", - сказала Барон, отвечая на вопросы СМИ.
"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток — 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
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