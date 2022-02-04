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В Минэкономики ФРГ назвали условие для сертификации "Северного потока — 2"

В Минэкономики ФРГ назвали условие для сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.02.2022

В Минэкономики ФРГ назвали условие для сертификации "Северного потока — 2"

Немецкий регулятор возобновит сертификацию оператора "Северного потока — 2", когда получит всю необходимую документацию, заявила на брифинге в Берлине... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:27

2022-02-04T14:27

2022-02-04T14:38

экономика

минэкономики фрг

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 4 фев – РИА Новости. Немецкий регулятор возобновит сертификацию оператора "Северного потока — 2", когда получит всю необходимую документацию, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон."Процедура остановлена Федеральным сетевым агентством. Федеральное сетевое агентство возобновит ее, когда документация будет предоставлена полностью", - сказала Барон, отвечая на вопросы СМИ."Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток — 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.

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экономика, минэкономики фрг, северный поток — 2, еврокомиссия, европа, сша, украина