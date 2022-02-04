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В Минэкономики ФРГ назвали условие для сертификации "Северного потока — 2"
В Минэкономики ФРГ назвали условие для сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.02.2022
В Минэкономики ФРГ назвали условие для сертификации "Северного потока — 2"
Немецкий регулятор возобновит сертификацию оператора "Северного потока — 2", когда получит всю необходимую документацию, заявила на брифинге в Берлине... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:27
2022-02-04T14:38
экономика
минэкономики фрг
северный поток — 2
еврокомиссия
европа
сша
украина
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БЕРЛИН, 4 фев – РИА Новости. Немецкий регулятор возобновит сертификацию оператора "Северного потока — 2", когда получит всю необходимую документацию, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон."Процедура остановлена Федеральным сетевым агентством. Федеральное сетевое агентство возобновит ее, когда документация будет предоставлена полностью", - сказала Барон, отвечая на вопросы СМИ."Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток — 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
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экономика, минэкономики фрг, северный поток — 2, еврокомиссия, европа, сша, украина
14:27 04.02.2022 (обновлено: 14:38 04.02.2022)
 
В Минэкономики ФРГ назвали условие для сертификации "Северного потока — 2"

Минэкономики ФРГ: возобновим сертификацию "Северного потока — 2", когда получим документы

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
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БЕРЛИН, 4 фев – РИА Новости. Немецкий регулятор возобновит сертификацию оператора "Северного потока — 2", когда получит всю необходимую документацию, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.
"Процедура остановлена Федеральным сетевым агентством. Федеральное сетевое агентство возобновит ее, когда документация будет предоставлена полностью", - сказала Барон, отвечая на вопросы СМИ.
"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток — 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
Строительство Северного потока — 2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 13:14
Песков ответил на шутку Нуланд о водке и "Северном потоке — 2"
 
ЭкономикаМинэкономики ФРГСеверный поток — 2ЕврокомиссияЕвропаСШАУкраина
 
 
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