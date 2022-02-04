https://ria.ru/20220204/gaz-1771072934.html

Украина в феврале импортирует из Венгрии 130 миллионов кубов газа

Украина в феврале импортирует из Венгрии 130 миллионов кубов газа - РИА Новости, 04.02.2022

Украина в феврале импортирует из Венгрии 130 миллионов кубов газа

Украина начала импорт газа для формирования запасов на следующий отопительный сезон, по маршруту из Венгрии в феврале будет импортировано около 130 миллионов... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:01

2022-02-04T14:01

2022-02-04T14:01

экономика

украина

министерство энергетики и угольной промышленности украины

в мире

венгрия

природный газ

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КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Украина начала импорт газа для формирования запасов на следующий отопительный сезон, по маршруту из Венгрии в феврале будет импортировано около 130 миллионов кубометров, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко."Сейчас начался импорт газа. Речь идет о безопасном прохождении уже следующего отопительного сезона… На февраль запланирован импорт из Венгрии примерно 130 миллионов кубометров. Этот объем может быть увеличен. То есть этот маршрут уже работает", - сказал Галущенко на брифинге в пятницу."Очень важно, что увеличились гарантированные объемы мощностей для импорта в Украину. В частности, из Словакии был увеличен объем до 42 миллионов кубометров в сутки. И гарантированный объем был установлен из Венгрии – это 8 миллионов кубометров в сутки. Соответственно, сейчас гарантированные объемы возможностей импорта газа в объеме 50 миллионов кубометров в сутки, что абсолютно достаточно для того, чтобы соответствующим образом наполнить хранилища для прохождения следующего отопительного сезона", - заявил Галущенко.

https://ria.ru/20220204/gaz-1771010776.html

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экономика, украина, министерство энергетики и угольной промышленности украины, в мире, венгрия, природный газ