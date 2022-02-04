https://ria.ru/20220204/gaz-1771057346.html

Россия и Китай обсуждают поставки газа через Монголию

Россия и Китай обсуждают поставки газа через Монголию - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай обсуждают поставки газа через Монголию

Россия и Китай подчеркнули актуальность и важность проекта газопровода "Союз Восток", по которому российский газ предполагается поставлять в Китай через... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:06

2022-02-04T13:06

2022-02-04T14:25

экономика

россия

китай

монголия

дмитрий песков

газпром

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай подчеркнули актуальность и важность проекта газопровода "Союз Восток", по которому российский газ предполагается поставлять в Китай через Монголию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам по итогам переговоров лидеров двух стран."Газпром" обсуждает с Китаем, в том числе, поставки газа по проекту "Сила Сибири 2", продолжением которого станет газопровод "Союз Восток" в Монголии. Глава российской компании Алексей Миллер говорил, что этот маршрут позволит поставлять на самый динамично растущий в мире китайский газовый рынок около 50 миллиардов кубометров газа в год."Обсуждался у нас еще монгольский вариант, там работа ведется, и была подчеркнута его актуальность и важность", - сказал Песков.Он уточнил, что контракт рассчитан на 25 лет.В пятницу "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) в рамках визита президента РФ в Пекин подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. Соглашение подразумевает поставки 10 миллиардов кубометров в год.За подробностями о деталях данного контракта Песков переадресовал в "Газпром"."Союз Восток" - магистральный газопровод, который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2". Ожидается, что строительные работы по проекту газопровода "Союз Восток" могут начаться в 2024 году. Протяженность трассы на территории Монголии, согласно ТЭО, составит 962,9 километра, диаметр труб - 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций.

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1770651649.html

россия

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экономика, россия, китай, монголия, дмитрий песков, газпром