Оператор ГТС Украины заявил о снижении транзита российского газа
Оператор ГТС Украины: транзит российского газа снижается третий день подряд
Газораспределительная станция на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину продолжает снижаться третий день подряд, текущая заявка на прокачку составляет 73,03 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Если с 1 февраля прокачка российского газа в точках входа в украинскую ГТС на границе с Россией выросла до 106,74 миллиона кубометров (близко к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" перед Украиной на 2022 год в 109 миллионов в сутки), то уже 2 февраля она снизилась до 92,47 миллиона кубов.
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Заявка на прокачку 3 февраля свидетельствовала о дальнейшем уменьшении - до 82,07 миллиона, а на 4 февраля текущая заявка составляет 73,03 миллиона кубов.
В свою очередь, газопровод "Ямал-Европа", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, продолжает работать в реверсе, поставляя газ со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
Аверсные мощности магистрали (со стороны Польши в Германию) остаются невостребованными "Газпромом", свидетельствуют данные площадки GSA Platform по итогам регулярных и внутридневных суточных аукционов.
Цена фьючерсов на газ в Европе по индексу TTF днем ранее колебалась на протяжении всей торговой сессии, но завершила торги небольшим ростом - на 4%, до 948 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Расчетная цена фьючерса в четверг составила 951 доллар.
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