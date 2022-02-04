https://ria.ru/20220204/gaz-1771010776.html

Оператор ГТС Украины заявил о снижении транзита российского газа

Оператор ГТС Украины заявил о снижении транзита российского газа - РИА Новости, 04.02.2022

Оператор ГТС Украины заявил о снижении транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину продолжает снижаться третий день подряд, текущая заявка на прокачку составляет 73,03 миллиона кубометров, свидетельствуют РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:01

2022-02-04T10:01

2022-02-04T10:01

экономика

украина

газпром

оператор гтс украины

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину продолжает снижаться третий день подряд, текущая заявка на прокачку составляет 73,03 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Если с 1 февраля прокачка российского газа в точках входа в украинскую ГТС на границе с Россией выросла до 106,74 миллиона кубометров (близко к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" перед Украиной на 2022 год в 109 миллионов в сутки), то уже 2 февраля она снизилась до 92,47 миллиона кубов.Заявка на прокачку 3 февраля свидетельствовала о дальнейшем уменьшении - до 82,07 миллиона, а на 4 февраля текущая заявка составляет 73,03 миллиона кубов.В свою очередь, газопровод "Ямал-Европа", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, продолжает работать в реверсе, поставляя газ со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Аверсные мощности магистрали (со стороны Польши в Германию) остаются невостребованными "Газпромом", свидетельствуют данные площадки GSA Platform по итогам регулярных и внутридневных суточных аукционов.Цена фьючерсов на газ в Европе по индексу TTF днем ранее колебалась на протяжении всей торговой сессии, но завершила торги небольшим ростом - на 4%, до 948 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Расчетная цена фьючерса в четверг составила 951 доллар.

https://ria.ru/20220123/ukraina-1769061105.html

https://ria.ru/20220203/evropa-1770710982.html

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экономика, украина, газпром, оператор гтс украины