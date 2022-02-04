https://ria.ru/20220204/feyk-1770982903.html

В США раскрыли источник обвинения в "подготовке" Россией фейкового видео

В США раскрыли источник обвинения в "подготовке" Россией фейкового видео - РИА Новости, 04.02.2022

В США раскрыли источник обвинения в "подготовке" Россией фейкового видео

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что, обвиняя Россию в планах снять "фейковое" видео нападения украинских войск и использовать его как предлог... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T00:26

2022-02-04T00:26

2022-02-04T00:26

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что, обвиняя Россию в планах снять "фейковое" видео нападения украинских войск и использовать его как предлог для вторжения в соседнюю страну, США опираются на данные разведки, в которых уверены, но не будут предоставлять свидетельств, чтобы не скомпрометировать свои источники.Оказавшись на брифинге под градом упреков в голословности утверждений Прайс предложил тем, кто не верит правительствам США и Великобритании пользоваться российской информацией. Если сценарий, о котором говорят американцы, не осуществится, это не означает, что сведения некорректны, оговорился он."Если русские не дадут этому ходу, это не является ipso facto (в силу самого факта) признаком того, что у них не было таких планов", - добавил он.Власти США утверждают, что российские спецслужбы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220203/chizhov-1770972357.html

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в мире, россия, сша, нато, украина