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В США раскрыли источник обвинения в "подготовке" Россией фейкового видео
В США раскрыли источник обвинения в "подготовке" Россией фейкового видео - РИА Новости, 04.02.2022
В США раскрыли источник обвинения в "подготовке" Россией фейкового видео
Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что, обвиняя Россию в планах снять "фейковое" видео нападения украинских войск и использовать его как предлог... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T00:26
2022-02-04T00:26
в мире
россия
сша
нато
украина
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что, обвиняя Россию в планах снять "фейковое" видео нападения украинских войск и использовать его как предлог для вторжения в соседнюю страну, США опираются на данные разведки, в которых уверены, но не будут предоставлять свидетельств, чтобы не скомпрометировать свои источники.Оказавшись на брифинге под градом упреков в голословности утверждений Прайс предложил тем, кто не верит правительствам США и Великобритании пользоваться российской информацией. Если сценарий, о котором говорят американцы, не осуществится, это не означает, что сведения некорректны, оговорился он."Если русские не дадут этому ходу, это не является ipso facto (в силу самого факта) признаком того, что у них не было таких планов", - добавил он.Власти США утверждают, что российские спецслужбы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220203/chizhov-1770972357.html
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в мире, россия, сша, нато, украина
00:26 04.02.2022
 
В США раскрыли источник обвинения в "подготовке" Россией фейкового видео

Представитель Госдепа Прайс: данные о "подготовке" РФ фейк-видео предоставила разведка

© REUTERS / Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что, обвиняя Россию в планах снять "фейковое" видео нападения украинских войск и использовать его как предлог для вторжения в соседнюю страну, США опираются на данные разведки, в которых уверены, но не будут предоставлять свидетельств, чтобы не скомпрометировать свои источники.
Оказавшись на брифинге под градом упреков в голословности утверждений Прайс предложил тем, кто не верит правительствам США и Великобритании пользоваться российской информацией. Если сценарий, о котором говорят американцы, не осуществится, это не означает, что сведения некорректны, оговорился он.
"Вы знаете, что, когда мы предаем огласке разведывательную информацию, то делаем это таким образом, чтобы защитить чувствительные источники и методы. Вы также знаете, что... мы рассекречиваем информацию только, когда в ней уверены. Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США или британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки", - сказал разгорячившийся Прайс.
"Если русские не дадут этому ходу, это не является ipso facto (в силу самого факта) признаком того, что у них не было таких планов", - добавил он.
Власти США утверждают, что российские спецслужбы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.
Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 22:14
Чижов ответил на заявления Пентагона о "подготовке" Россией фейкового видео
 
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