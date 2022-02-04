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Суд в Кемерово продлил арест собственнику "Листвяжной" Федяеву
Суд в Кемерово продлил арест собственнику "Листвяжной" Федяеву - РИА Новости, 04.02.2022
Суд в Кемерово продлил арест собственнику "Листвяжной" Федяеву
Суд в Кемерово продлил на три месяца арест основному собственнику шахты "Листвяжная" Михаилу Федяеву, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T18:31
2022-02-04T18:31
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
сдс-уголь
кемерово
происшествия
россия
михаил федяев
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КЕМЕРОВО, 4 фев - РИА Новости. Суд в Кемерово продлил на три месяца арест основному собственнику шахты "Листвяжная" Михаилу Федяеву, сообщил РИА Новости информированный источник."Федяеву продлили арест на 3 месяца, до 14 мая", - сказал источник.Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал Федяева до 14 февраля по делу об аварии с гибелью 51 человека. Следствие ходатайствовало об аресте, а защита просила отклонить это ходатайство и ограничиться домашним арестом. Сам бизнесмен в суде заявил, что не считает себя виновным и не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте. Он выразил надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват". Суд апелляционной инстанции также оставил Федяева в СИЗО.До 25 апреля был продлен арест директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова, начальника участка Сергея Герасименка, гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова, до 26 апреля - инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.
https://ria.ru/20220127/shakhta-1769853292.html
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кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сдс-уголь, кемерово, происшествия, россия, михаил федяев
18:31 04.02.2022
 
Суд в Кемерово продлил арест собственнику "Листвяжной" Федяеву

Суд в Кемерово продлил на три месяца арест основному собственнику "Листвяжной" Федяеву

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкМихаил Федяев на заседании суда в Кемерове
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в фотобанк
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 4 фев - РИА Новости. Суд в Кемерово продлил на три месяца арест основному собственнику шахты "Листвяжная" Михаилу Федяеву, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Федяеву продлили арест на 3 месяца, до 14 мая", - сказал источник.
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 18:50
Глава Росприроднадзора предложила приостановить лицензию шахты "Листвяжная"
Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал Федяева до 14 февраля по делу об аварии с гибелью 51 человека. Следствие ходатайствовало об аресте, а защита просила отклонить это ходатайство и ограничиться домашним арестом. Сам бизнесмен в суде заявил, что не считает себя виновным и не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте. Он выразил надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват". Суд апелляционной инстанции также оставил Федяева в СИЗО.
До 25 апреля был продлен арест директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова, начальника участка Сергея Герасименка, гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова, до 26 апреля - инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 15:11
В Ростехнадзоре назвали предварительную причину аварии на "Листвяжной"
 
Кемеровская областьАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)СДС-УгольКемеровоПроисшествияРоссияМихаил Федяев
 
 
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