https://ria.ru/20220204/eaes-1771050725.html

Россия и Китай намерены активизировать работу в ЕАЭС

Россия и Китай намерены активизировать работу в ЕАЭС - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай намерены активизировать работу в ЕАЭС

Россия и Китай намерены активизировать работу в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь" для углубления сотрудничества. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:38

2022-02-04T12:38

2022-02-04T12:38

россия

евразийский экономический союз

китай

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай намерены активизировать работу в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь" для углубления сотрудничества.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны намерены активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь" в целях углубления практического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем в различных областях, повысить уровень взаимосвязанности между Азиатско-Тихоокеанским и Евразийским регионами", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1770651649.html

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россия, евразийский экономический союз, китай, в мире