https://ria.ru/20220204/eaes-1771050725.html
Россия и Китай намерены активизировать работу в ЕАЭС
Россия и Китай намерены активизировать работу в ЕАЭС - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай намерены активизировать работу в ЕАЭС
Россия и Китай намерены активизировать работу в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь" для углубления сотрудничества. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:38
2022-02-04T12:38
2022-02-04T12:38
россия
евразийский экономический союз
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в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай намерены активизировать работу в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь" для углубления сотрудничества.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны намерены активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь" в целях углубления практического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем в различных областях, повысить уровень взаимосвязанности между Азиатско-Тихоокеанским и Евразийским регионами", - говорится в заявлении.
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россия, евразийский экономический союз, китай, в мире
Россия и Китай намерены активизировать работу в ЕАЭС
Россия и Китай намерены активизировать работу в ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь"