https://ria.ru/20220204/dw-1771108655.html

Правительство Германии призвало Россию отменить меры против DW

Правительство Германии призвало Россию отменить меры против DW - РИА Новости, 04.02.2022

Правительство Германии призвало Россию отменить меры против DW

Правительство ФРГ осудило российские меры против германской государственной медиакомпании Deutsche Welle, принятые в ответ на запрет в Германии вещания... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:22

2022-02-04T16:22

2022-02-04T16:30

в мире

германия

россия

deutsche welle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770900434_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_547eaf817e74c2143685e7e3bba64682.jpg

БЕРЛИН, 4 фев – РИА Новости. Правительство ФРГ осудило российские меры против германской государственной медиакомпании Deutsche Welle, принятые в ответ на запрет в Германии вещания российского телеканала RT DE, призвало отменить их, заявил на брифинге заместитель официального представителя кабмина Вольфганг Бюхнер. Ранее в МИД ФРГ отказались от предложенного Москвой обсуждения ситуации вокруг RT DE."Правительство Германии решительно осуждает меры, объявленные против Deutsche Welle. Эти меры совершенно необоснованны и противоречат свободе слова… Это не в коей степени неприемлемо и не соразмерно. Журналистская работа RT DE в Германии ни разу не была ограничена. Поэтому наш настоятельный призыв к российской стороне заключается в следующем: не использовать лицензионно-правовые проблемы вещателя для ограничения свободы слова и СМИ", - сказал Бюхнер, добавив, что "мы бы очень желали, чтобы Россия отменила эти объявленные против Deutsche Welle меры, еще раз обдумала эту ситуацию".Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.RT DE получило вещательную лицензию в Сербии, по европейской конвенции о трансграничном телевещании это даёт право вещать в большинстве стран ЕС, включая Германию.В пятницу госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот заявила, что считает, Россия и Германия должны стремиться к диалогу и деэскалации на фоне ситуации с российским RT DE и немецким Deutsche Welle, а также сказала, что RT DE может подать заявку на получение лицензии на вещание в Германии.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220204/germaniya-1771069489.html

https://ria.ru/20220203/volodin-1770971249.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, deutsche welle