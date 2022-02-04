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Правительство Германии призвало Россию отменить меры против DW
Правительство Германии призвало Россию отменить меры против DW - РИА Новости, 04.02.2022
Правительство Германии призвало Россию отменить меры против DW
Правительство ФРГ осудило российские меры против германской государственной медиакомпании Deutsche Welle, принятые в ответ на запрет в Германии вещания... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:22
2022-02-04T16:30
в мире
германия
россия
deutsche welle
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БЕРЛИН, 4 фев – РИА Новости. Правительство ФРГ осудило российские меры против германской государственной медиакомпании Deutsche Welle, принятые в ответ на запрет в Германии вещания российского телеканала RT DE, призвало отменить их, заявил на брифинге заместитель официального представителя кабмина Вольфганг Бюхнер. Ранее в МИД ФРГ отказались от предложенного Москвой обсуждения ситуации вокруг RT DE."Правительство Германии решительно осуждает меры, объявленные против Deutsche Welle. Эти меры совершенно необоснованны и противоречат свободе слова… Это не в коей степени неприемлемо и не соразмерно. Журналистская работа RT DE в Германии ни разу не была ограничена. Поэтому наш настоятельный призыв к российской стороне заключается в следующем: не использовать лицензионно-правовые проблемы вещателя для ограничения свободы слова и СМИ", - сказал Бюхнер, добавив, что "мы бы очень желали, чтобы Россия отменила эти объявленные против Deutsche Welle меры, еще раз обдумала эту ситуацию".Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.RT DE получило вещательную лицензию в Сербии, по европейской конвенции о трансграничном телевещании это даёт право вещать в большинстве стран ЕС, включая Германию.В пятницу госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот заявила, что считает, Россия и Германия должны стремиться к диалогу и деэскалации на фоне ситуации с российским RT DE и немецким Deutsche Welle, а также сказала, что RT DE может подать заявку на получение лицензии на вещание в Германии.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220204/germaniya-1771069489.html
https://ria.ru/20220203/volodin-1770971249.html
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в мире, германия, россия, deutsche welle
16:22 04.02.2022 (обновлено: 16:30 04.02.2022)
 
Правительство Германии призвало Россию отменить меры против DW

Правительство Германии призвало Россию отменить меры против медиакомпании Deutsche Welle

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала Deutsche Welle
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕРЛИН, 4 фев – РИА Новости. Правительство ФРГ осудило российские меры против германской государственной медиакомпании Deutsche Welle, принятые в ответ на запрет в Германии вещания российского телеканала RT DE, призвало отменить их, заявил на брифинге заместитель официального представителя кабмина Вольфганг Бюхнер. Ранее в МИД ФРГ отказались от предложенного Москвой обсуждения ситуации вокруг RT DE.
"Правительство Германии решительно осуждает меры, объявленные против Deutsche Welle. Эти меры совершенно необоснованны и противоречат свободе слова… Это не в коей степени неприемлемо и не соразмерно. Журналистская работа RT DE в Германии ни разу не была ограничена. Поэтому наш настоятельный призыв к российской стороне заключается в следующем: не использовать лицензионно-правовые проблемы вещателя для ограничения свободы слова и СМИ", - сказал Бюхнер, добавив, что "мы бы очень желали, чтобы Россия отменила эти объявленные против Deutsche Welle меры, еще раз обдумала эту ситуацию".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
13:48
Захарова назвала условие нормализации ситуации с немецкими СМИ
Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
RT DE получило вещательную лицензию в Сербии, по европейской конвенции о трансграничном телевещании это даёт право вещать в большинстве стран ЕС, включая Германию.
В пятницу госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот заявила, что считает, Россия и Германия должны стремиться к диалогу и деэскалации на фоне ситуации с российским RT DE и немецким Deutsche Welle, а также сказала, что RT DE может подать заявку на получение лицензии на вещание в Германии.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 22:06
Володин назвал возмущение Германии российскими мерами против DW странным
 
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