https://ria.ru/20220204/dw-1771088561.html
В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу
В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу - РИА Новости, 04.02.2022
В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу
Министр юстиции Латвии Янис Борданс предлагает перенести в Ригу московское бюро медиахолдинга Deutsche Welle, решение о закрытии которого было принято МИД... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:56
2022-02-04T14:56
2022-02-04T14:56
янис борданс
в мире
россия
германия
латвия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
deutsche welle
рига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/11/1550131195_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_02c854cbe40bb2775db09a11e782c8f3.jpg
РИГА, 4 фев – РИА Новости. Министр юстиции Латвии Янис Борданс предлагает перенести в Ригу московское бюро медиахолдинга Deutsche Welle, решение о закрытии которого было принято МИД России."Если Россия не отменит запрет на работу московского бюро DW, то призываю Германию рассмотреть возможность перенести его в Ригу", - сказал Борданс журналистам в пятницу.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220204/germaniya-1771069489.html
https://ria.ru/20220204/germaniya-1770984526.html
россия
германия
латвия
рига
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/11/1550131195_152:0:2815:1997_1920x0_80_0_0_cbcb539eea4e4e2e1ad2e0b75bb83b05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
янис борданс, в мире, россия, германия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), deutsche welle, рига, телеканал rt
В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу
Глава Минюста Латвии Борданс предложил перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу