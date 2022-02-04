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В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу
В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу - РИА Новости, 04.02.2022
В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу
Министр юстиции Латвии Янис Борданс предлагает перенести в Ригу московское бюро медиахолдинга Deutsche Welle, решение о закрытии которого было принято МИД... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:56
2022-02-04T14:56
янис борданс
в мире
россия
германия
латвия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
deutsche welle
рига
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РИГА, 4 фев – РИА Новости. Министр юстиции Латвии Янис Борданс предлагает перенести в Ригу московское бюро медиахолдинга Deutsche Welle, решение о закрытии которого было принято МИД России."Если Россия не отменит запрет на работу московского бюро DW, то призываю Германию рассмотреть возможность перенести его в Ригу", - сказал Борданс журналистам в пятницу.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220204/germaniya-1771069489.html
https://ria.ru/20220204/germaniya-1770984526.html
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янис борданс, в мире, россия, германия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), deutsche welle, рига, телеканал rt
14:56 04.02.2022
 
В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу

Глава Минюста Латвии Борданс предложил перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вид на Ригу
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РИГА, 4 фев – РИА Новости. Министр юстиции Латвии Янис Борданс предлагает перенести в Ригу московское бюро медиахолдинга Deutsche Welle, решение о закрытии которого было принято МИД России.
"Если Россия не отменит запрет на работу московского бюро DW, то призываю Германию рассмотреть возможность перенести его в Ригу", - сказал Борданс журналистам в пятницу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
13:48
Захарова назвала условие нормализации ситуации с немецкими СМИ
Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
08:00
Удивить и возмутить Германию: Россия остановила "Немецкую волну"
 
Янис БордансВ миреРоссияГерманияЛатвияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Deutsche WelleРигаТелеканал RT
 
 
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