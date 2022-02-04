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В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу

В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу - РИА Новости, 04.02.2022

В Латвии предложили перенести московское бюро Deutsche Welle в Ригу

Министр юстиции Латвии Янис Борданс предлагает перенести в Ригу московское бюро медиахолдинга Deutsche Welle, решение о закрытии которого было принято МИД... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:56

2022-02-04T14:56

2022-02-04T14:56

янис борданс

в мире

россия

германия

латвия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

deutsche welle

рига

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РИГА, 4 фев – РИА Новости. Министр юстиции Латвии Янис Борданс предлагает перенести в Ригу московское бюро медиахолдинга Deutsche Welle, решение о закрытии которого было принято МИД России."Если Россия не отменит запрет на работу московского бюро DW, то призываю Германию рассмотреть возможность перенести его в Ригу", - сказал Борданс журналистам в пятницу.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220204/germaniya-1771069489.html

https://ria.ru/20220204/germaniya-1770984526.html

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янис борданс, в мире, россия, германия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), deutsche welle, рига, телеканал rt