https://ria.ru/20220204/dtp-1771123675.html

При столкновении двух машин на трассе в Чувашии погибли три человека

При столкновении двух машин на трассе в Чувашии погибли три человека - РИА Новости, 04.02.2022

При столкновении двух машин на трассе в Чувашии погибли три человека

Мужчина и две женщины погибли в ДТП под Чебоксарами, сообщает пресс-служба МВД Чувашии. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:22

2022-02-04T17:22

2022-02-04T17:22

происшествия

авто

чувашская республика (чувашия)

дтп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Мужчина и две женщины погибли в ДТП под Чебоксарами, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.Авария произошла 4 февраля около 15.10 на 30 километре автодороги "Чебоксары-Сурское" в Чебоксарском районе."По предварительным данным, водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Lada Granta. В результате ДТП водитель и две пассажирки отечественного авто погибли на месте аварии. Двигавшийся за Lada Granta автомобиль Hyundai, чтобы избежать столкновения, съехал с дороги. В этой машине никто не пострадал", - говорится в сообщении.Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. "Признаков алкогольного опьянения у водителя Mitsubishi, следовавшего из Воронежской области в Марий Эл, нет", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220130/nevada-1770185700.html

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, авто, чувашская республика (чувашия), дтп