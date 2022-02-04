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При столкновении двух машин на трассе в Чувашии погибли три человека
При столкновении двух машин на трассе в Чувашии погибли три человека - РИА Новости, 04.02.2022
При столкновении двух машин на трассе в Чувашии погибли три человека
Мужчина и две женщины погибли в ДТП под Чебоксарами, сообщает пресс-служба МВД Чувашии. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:22
2022-02-04T17:22
происшествия
авто
чувашская республика (чувашия)
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Мужчина и две женщины погибли в ДТП под Чебоксарами, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.Авария произошла 4 февраля около 15.10 на 30 километре автодороги "Чебоксары-Сурское" в Чебоксарском районе."По предварительным данным, водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Lada Granta. В результате ДТП водитель и две пассажирки отечественного авто погибли на месте аварии. Двигавшийся за Lada Granta автомобиль Hyundai, чтобы избежать столкновения, съехал с дороги. В этой машине никто не пострадал", - говорится в сообщении.Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. "Признаков алкогольного опьянения у водителя Mitsubishi, следовавшего из Воронежской области в Марий Эл, нет", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, авто, чувашская республика (чувашия), дтп
17:22 04.02.2022
 
При столкновении двух машин на трассе в Чувашии погибли три человека

Три человека погибли при столкновении двух машин на трассе в Чувашии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Мужчина и две женщины погибли в ДТП под Чебоксарами, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
Авария произошла 4 февраля около 15.10 на 30 километре автодороги "Чебоксары-Сурское" в Чебоксарском районе.
"По предварительным данным, водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Lada Granta. В результате ДТП водитель и две пассажирки отечественного авто погибли на месте аварии. Двигавшийся за Lada Granta автомобиль Hyundai, чтобы избежать столкновения, съехал с дороги. В этой машине никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. "Признаков алкогольного опьянения у водителя Mitsubishi, следовавшего из Воронежской области в Марий Эл, нет", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияАвтоЧувашская Республика (Чувашия)ДТП
 
 
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