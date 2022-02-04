Помочь детям и внукам: как не потерять в доходах на пенсии?
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Выход на пенсию – это не конец жизни, а возможность заработать при помощи любимого дела, считают исследователи.
Ученые Российского государственного гуманитарного университета опубликовали результаты исследования на тему "Платформенная занятость как инструмент цифровой социализации поколения X". Презентация исследования прошла на площадке Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Стремительно развивающаяся отрасль
"Платформенная занятость все больше становится инструментом социализации разных возрастных групп населения", - отметил декан факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ Алан Абаев.
Платформенная экономика – это деятельность, основанная на онлайн-системах и предлагающая типовые решения для коммерческого взаимодействия между пользователями. Согласно приведенным в исследовании цифрам, к концу 2022 года мировой объем платформенной экономики превысит 400 миллиардов долларов, а к концу 2027 года приблизится уже к одному триллиону долларов.
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"Можно сказать, что каждый второй доллар в мире заработан через цифру. С одной стороны, в мире происходит глобальная цифровизация. С другой стороны – пандемия усилила эту цифровизацию", - констатировал генеральный директор компании "Клондайк Групп", представитель исследовательского коллектива Михаил Болдырев.
По словам бизнесмена, платформы уже сейчас начинают делать первые шаги, чтобы гарантировать доход и труд своих постоянных работников.
"Сегодня в США более 50 миллионов платформенных занятых. В 2028 году их число достигнет 90 миллионов. В России – уже около 10 миллионов людей, зарабатывающих на платформах", - сообщил заведующий кафедрой "Экономика и организация" Московского политехнического университета Владимир Секерин.
Спрос на опыт
На основе платформенной занятости уже работают, например, курьеры или таксисты. Тенденция такова, что онлайн-системы начинают работать и в других отраслях и направлениях. Зачастую, по словам исследователей, потребителям нужна не столько молодость и энергия, сколько профессионализм и опыт поколения X – людей предпенсионного возраста и только что вышедших на заслуженный отдых.
"Поколение X - это поколение, которое очень часто определяет развитие экономики. Это люди, которые имеют опыт и зачастую могут решать многие вопросы более экономно и результативно. К тому же, существует огромный запрос старших возрастных групп на особые условия трудовой социализации и ее интеграции", - отметил Алан Абаев.
По словам исследователя, платформенная занятость позволит представителям поколения X получать дополнительные доходы.
"Благодаря платформенной занятости падение доходов человека, только что вышедшего на пенсию, не будет резким. Может быть, этого падения даже не случится вообще. Это очень важно, потому что резкое снижение качества жизни приводит к депрессиям", - рассказал Алан Абаев.
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Кроме того, дополнительный доход, по словам исследователя, поможет "молодым" пенсионерам финансово помогать нетрудоспособным родителям, детям, еще не нашедшим своей дороги в жизни, делать подарки внукам.
"Платформенная занятость позволяет не испытывать дискриминацию по возрасту. Сейчас фраза: "Кому ты нужен после 55?" - уже не так актуальна. Это важный психологический фактор", - отметил ученый.
Кроме того, по словам Абаева, многие представители поколения X могут, наконец, воплотить в жизнь свою мечту и превратить свои увлечения и хобби в источник дохода.
Зарабатывать там, тратить - здесь
Проблемы у динамично развивающейся платформенной экономики в России, конечно, есть. По сути, как отметил Михаил Болдырев, в нашу жизнь внедряется новая модель трудовых отношений.
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"Сегодня в России статус платформенного работника не определен. Кто он? Самозанятый? Или предприниматель? Но платформенный работник не может нанимать себе сотрудников. Соответственно, у него не возникает прибавочного продукта, и в случае его болезни ему не компенсируют простой. Есть необходимость законодательного регулирования этой сферы", - констатировал Болдырев.
Кроме того, нерешенным остается и вопрос социальных гарантий платформенному работнику, сотрудничающему с онлайн-системой не от случая к случаю, а на постоянной основе.
"На платформах можно зарабатывать очень хорошие деньги. Я знаю случаи, когда люди из российской глубинки успешно работают на мировые корпорации. Требования к языку уменьшаются, появились средства синхронного перевода. Государству выгодно, когда наши профессионалы с помощью своих знаний и умений будут зарабатывать деньги там, а тратить их здесь", - отметил Болдырев.
Ознакомиться с исследованием можно на сайте Центра проектной деятельности и коммуникационных технологий факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ, а также на сайте кафедры интегрированных коммуникаций и рекламы РГГУ.
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