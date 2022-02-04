https://ria.ru/20220204/dokhody-1771121070.html

Помочь детям и внукам: как не потерять в доходах на пенсии?

Помочь детям и внукам: как не потерять в доходах на пенсии? - РИА Новости, 04.02.2022

Помочь детям и внукам: как не потерять в доходах на пенсии?

Выход на пенсию – это не конец жизни, а возможность заработать при помощи любимого дела, считают исследователи. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:14

2022-02-04T17:14

2022-02-04T17:14

общество

доходы

технологии

россия

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Выход на пенсию – это не конец жизни, а возможность заработать при помощи любимого дела, считают исследователи.Ученые Российского государственного гуманитарного университета опубликовали результаты исследования на тему "Платформенная занятость как инструмент цифровой социализации поколения X". Презентация исследования прошла на площадке Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".Стремительно развивающаяся отрасльПлатформенная экономика – это деятельность, основанная на онлайн-системах и предлагающая типовые решения для коммерческого взаимодействия между пользователями. Согласно приведенным в исследовании цифрам, к концу 2022 года мировой объем платформенной экономики превысит 400 миллиардов долларов, а к концу 2027 года приблизится уже к одному триллиону долларов.По словам бизнесмена, платформы уже сейчас начинают делать первые шаги, чтобы гарантировать доход и труд своих постоянных работников.Спрос на опытНа основе платформенной занятости уже работают, например, курьеры или таксисты. Тенденция такова, что онлайн-системы начинают работать и в других отраслях и направлениях. Зачастую, по словам исследователей, потребителям нужна не столько молодость и энергия, сколько профессионализм и опыт поколения X – людей предпенсионного возраста и только что вышедших на заслуженный отдых.По словам исследователя, платформенная занятость позволит представителям поколения X получать дополнительные доходы.Кроме того, дополнительный доход, по словам исследователя, поможет "молодым" пенсионерам финансово помогать нетрудоспособным родителям, детям, еще не нашедшим своей дороги в жизни, делать подарки внукам.Кроме того, по словам Абаева, многие представители поколения X могут, наконец, воплотить в жизнь свою мечту и превратить свои увлечения и хобби в источник дохода.Зарабатывать там, тратить - здесьПроблемы у динамично развивающейся платформенной экономики в России, конечно, есть. По сути, как отметил Михаил Болдырев, в нашу жизнь внедряется новая модель трудовых отношений.Кроме того, нерешенным остается и вопрос социальных гарантий платформенному работнику, сотрудничающему с онлайн-системой не от случая к случаю, а на постоянной основе.Ознакомиться с исследованием можно на сайте Центра проектной деятельности и коммуникационных технологий факультета рекламы и связей с общественностью РГГУ, а также на сайте кафедры интегрированных коммуникаций и рекламы РГГУ.

https://ria.ru/20220131/pensii-1770236080.html

https://ria.ru/20220106/vyplata-1766454873.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/pensiya-1744192777.html

https://ria.ru/20211231/pensiya-1766311522.html

https://ria.ru/20210804/pensiya-1744211943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, доходы, технологии, россия