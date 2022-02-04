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Западные СМИ вынуждены лгать о конфликте в Донбассе, заявили в ДНР
Западные СМИ вынуждены лгать о конфликте в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.02.2022
Западные СМИ вынуждены лгать о конфликте в Донбассе, заявили в ДНР
Западные СМИ вынуждены снимать фейковые сюжеты для создания ложного мнения о конфликте в Донбассе и дискриминации подразделений самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:24
2022-02-04T17:24
в мире
владимир чижов
нед прайс
россия
киев
сша
евросоюз
оон
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Западные СМИ вынуждены снимать фейковые сюжеты для создания ложного мнения о конфликте в Донбассе и дискриминации подразделений самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации. Ранее в ЛНР сообщили, что представители СМИ из Эстонии, США и Великобритании готовят в Донбассе постановочные сюжеты об "агрессии Российской Федерации" и самопровозглашённых республик Донбасса."Мы неоднократно заявляли о подготовке фейковых сюжетов о ситуации в Донбассе как со стороны европейских СМИ, так и со стороны СМИ Украины. Данная тенденция прослеживается с начала конфликта. Отсутствие фактов агрессии со стороны республики и, уж тем более участия России в конфликте, толкает Запад снимать постановочные материалы с целью создания ложного представления о конфликте в Донбассе " - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эти утверждения. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220204/provokatsii-1771029367.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220202/dzhonson-1770692767.html
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в мире, владимир чижов, нед прайс, россия, киев, сша, евросоюз, оон, нато, ситуация в днр и лнр
17:24 04.02.2022
 
Западные СМИ вынуждены лгать о конфликте в Донбассе, заявили в ДНР

Представитель ДНР: западные СМИ вынуждены снимать фейки для лжи о конфликте в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы НМ ДНР в окопах на окраине города Ясиноватая
Бойцы НМ ДНР в окопах на окраине города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы НМ ДНР в окопах на окраине города Ясиноватая
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Западные СМИ вынуждены снимать фейковые сюжеты для создания ложного мнения о конфликте в Донбассе и дискриминации подразделений самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации. Ранее в ЛНР сообщили, что представители СМИ из Эстонии, США и Великобритании готовят в Донбассе постановочные сюжеты об "агрессии Российской Федерации" и самопровозглашённых республик Донбасса.
Знак и табличка на позиции Народной милиции ЛНР в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
11:20
В ЛНР заявили о подготовке провокаций западными СМИ
"Мы неоднократно заявляли о подготовке фейковых сюжетов о ситуации в Донбассе как со стороны европейских СМИ, так и со стороны СМИ Украины. Данная тенденция прослеживается с начала конфликта. Отсутствие фактов агрессии со стороны республики и, уж тем более участия России в конфликте, толкает Запад снимать постановочные материалы с целью создания ложного представления о конфликте в Донбассе " - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эти утверждения. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 16:01В мире
СМИ выяснили, для чего британский премьер ездил на Украину
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
В миреВладимир ЧижовНед ПрайсРоссияКиевСШАЕвросоюзООННАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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