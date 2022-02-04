https://ria.ru/20220204/dnr-1771112442.html
В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия украинскими силовикам за неделю
В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия украинскими силовикам за неделю - РИА Новости, 04.02.2022
В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия украинскими силовикам за неделю
Украинские силовики 19 раз нарушили перемирие в течение недели, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:38
2022-02-04T16:38
2022-02-04T16:38
в мире
донецкая фильтровальная станция
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили перемирие в течение недели, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в ведомстве сообщали, что по состоянию на 22 января недельное количество нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков составило 10 раз."За прошедшую неделю со стороны украинских вооруженных формирований зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. Противник вел огонь по населённым пунктам Республики, применяя 120, 82 и 60-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись районы девяти населенных пунктов… погиб один военнослужащий", - сказал представитель ведомства.Кроме того, он отметил, что с позиций украинских силовиков была обстреляна подстанция в населенном пункте Еленовка, а также обстрелу подвергся район Донецкой фильтровальной станции.
https://ria.ru/20220204/dnr-1771100816.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/donbass-1770872024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая фильтровальная станция, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия украинскими силовикам за неделю
Народная милиция ДНР заявила о 19 нарушениях перемирия украинскими силовикам за неделю