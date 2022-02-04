https://ria.ru/20220204/dnr-1771100816.html

В ДНР заявили об обнаружении 16 единиц техники ВСУ в населенных пунктах

В ДНР заявили об обнаружении 16 единиц техники ВСУ в населенных пунктах - РИА Новости, 04.02.2022

В ДНР заявили об обнаружении 16 единиц техники ВСУ в населенных пунктах

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что в течение недели обнаружено 16 единиц военной техники украинских... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:48

2022-02-04T15:48

2022-02-04T15:48

в мире

т-72 "урал"

бтр-70

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_e943e1bc8d72b80c00fb019e57b20f2a.jpg

ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что в течение недели обнаружено 16 единиц военной техники украинских силовиков в населенных пунктах Донбасса."Киевские оккупанты разместили 16 единиц вооружения и военной техники в шести населенных пунктах", - сказал представитель ведомства.Также он пояснил, что среди обнаруженной техники были БТР-70, зенитные установки ЗУ-23, три танка Т-72, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", БРДМ-2 и другая легкобронированная техника.

https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867920.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, т-72 "урал", бтр-70, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика