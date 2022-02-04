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В ДНР заявили об обнаружении 16 единиц техники ВСУ в населенных пунктах
В ДНР заявили об обнаружении 16 единиц техники ВСУ в населенных пунктах - РИА Новости, 04.02.2022
В ДНР заявили об обнаружении 16 единиц техники ВСУ в населенных пунктах
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что в течение недели обнаружено 16 единиц военной техники украинских... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:48
2022-02-04T15:48
в мире
т-72 "урал"
бтр-70
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что в течение недели обнаружено 16 единиц военной техники украинских силовиков в населенных пунктах Донбасса."Киевские оккупанты разместили 16 единиц вооружения и военной техники в шести населенных пунктах", - сказал представитель ведомства.Также он пояснил, что среди обнаруженной техники были БТР-70, зенитные установки ЗУ-23, три танка Т-72, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", БРДМ-2 и другая легкобронированная техника.
https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867920.html
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в мире, т-72 "урал", бтр-70, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
15:48 04.02.2022
 
В ДНР заявили об обнаружении 16 единиц техники ВСУ в населенных пунктах

Народная милиция ДНР заявила об обнаружении 16 единиц техники ВСУ в населенных пунктах

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что в течение недели обнаружено 16 единиц военной техники украинских силовиков в населенных пунктах Донбасса.
"Киевские оккупанты разместили 16 единиц вооружения и военной техники в шести населенных пунктах", - сказал представитель ведомства.
Также он пояснил, что среди обнаруженной техники были БТР-70, зенитные установки ЗУ-23, три танка Т-72, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", БРДМ-2 и другая легкобронированная техника.
Замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 14:26
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В миреТ-72 "Урал"БТР-70Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
 
 
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