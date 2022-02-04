https://ria.ru/20220204/dnr-1771100816.html
В ДНР заявили об обнаружении 16 единиц техники ВСУ в населенных пунктах
В ДНР заявили об обнаружении 16 единиц техники ВСУ в населенных пунктах - РИА Новости, 04.02.2022
В ДНР заявили об обнаружении 16 единиц техники ВСУ в населенных пунктах
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что в течение недели обнаружено 16 единиц военной техники украинских... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:48
2022-02-04T15:48
2022-02-04T15:48
в мире
т-72 "урал"
бтр-70
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что в течение недели обнаружено 16 единиц военной техники украинских силовиков в населенных пунктах Донбасса."Киевские оккупанты разместили 16 единиц вооружения и военной техники в шести населенных пунктах", - сказал представитель ведомства.Также он пояснил, что среди обнаруженной техники были БТР-70, зенитные установки ЗУ-23, три танка Т-72, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", БРДМ-2 и другая легкобронированная техника.
https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867920.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, т-72 "урал", бтр-70, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
В ДНР заявили об обнаружении 16 единиц техники ВСУ в населенных пунктах
Народная милиция ДНР заявила об обнаружении 16 единиц техники ВСУ в населенных пунктах