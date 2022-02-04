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Италия и Франция выступили за поддержание диалога с Россией по Украине
Италия и Франция выступили за поддержание диалога с Россией по Украине - РИА Новости, 04.02.2022
Италия и Франция выступили за поддержание диалога с Россией по Украине
Министры иностранных дел Италии и Франции Луиджи Ди Майо и Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону "последнее развитие ситуации на российско-украинской границе и в РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:25
2022-02-04T15:37
в мире
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украина
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РИМ, 4 фев – РИА Новости. Министры иностранных дел Италии и Франции Луиджи Ди Майо и Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону "последнее развитие ситуации на российско-украинской границе и в восточной Украине", сообщил МИД Италии. Как отмечается, министры подтвердили поддержку территориальной целостности и полному суверенитету Украины."Они разделили приверженность продолжению пути диалога с Россией, сохраняя единство европейского фронта в определении общего ответа, cдерживающего по свой функции, который является одновременно эффективным и устойчивым", - говорится в коммюнике.Ди Майо, в частности, "выразил надежду на положительный ответ Москвы на готовность союзников запустить серьезный и конкретный диалог для разрешения кризиса". "Он подчеркнул при этом, что необходимо работать над тем, чтобы избежать спирали эскалации, которая уменьшила бы поле для политической и дипломатической инициатив", - сообщает МИД Италии. Телефонный разговор глав МИД двух стран был "длительным и продуктивным", говорится в ноте.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, россия, украина, италия, франция
15:25 04.02.2022 (обновлено: 15:37 04.02.2022)
 
Италия и Франция выступили за поддержание диалога с Россией по Украине

Главы МИД Ди Майо и Ле Дриан выступили за поддержание диалога с Россией по Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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РИМ, 4 фев – РИА Новости. Министры иностранных дел Италии и Франции Луиджи Ди Майо и Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону "последнее развитие ситуации на российско-украинской границе и в восточной Украине", сообщил МИД Италии. Как отмечается, министры подтвердили поддержку территориальной целостности и полному суверенитету Украины.
"Они разделили приверженность продолжению пути диалога с Россией, сохраняя единство европейского фронта в определении общего ответа, cдерживающего по свой функции, который является одновременно эффективным и устойчивым", - говорится в коммюнике.
Джо Байден во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 00:26
Лидеры пяти стран согласились с необходимостью диалога с Россией по Украине
Ди Майо, в частности, "выразил надежду на положительный ответ Москвы на готовность союзников запустить серьезный и конкретный диалог для разрешения кризиса". "Он подчеркнул при этом, что необходимо работать над тем, чтобы избежать спирали эскалации, которая уменьшила бы поле для политической и дипломатической инициатив", - сообщает МИД Италии. Телефонный разговор глав МИД двух стран был "длительным и продуктивным", говорится в ноте.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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