https://ria.ru/20220204/deti-1770989006.html

Эксперт рассказала, где дети чаще всего заражаются коронавирусом

Эксперт рассказала, где дети чаще всего заражаются коронавирусом - РИА Новости, 04.02.2022

Эксперт рассказала, где дети чаще всего заражаются коронавирусом

Дети в основном заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых, наиболее выраженно болеют малыши до двух лет, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T04:49

2022-02-04T04:49

2022-02-04T04:49

распространение коронавируса

наталья пшеничная

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Дети в основном заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых, наиболее выраженно болеют малыши до двух лет, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.Она отметила, что в силу особенностей детской иммунной системы, которая чаще всего еще не успела познакомиться даже с сезонными коронавирусами, их организм реагирует на вирус более бурно.Кроме того, инфекция нередко спускается в бронхиолы - самые нижние отделы бронхов, примыкающие к легким, вызывая явления бронхиальной обструкции, сопровождающиеся одышкой, кашлем, цианозом носогубного треугольника, подчеркнула Пшеничная.

https://ria.ru/20220131/vaktsinatsiya-1770388786.html

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наталья пшеничная, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии