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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220204/deti-1770989006.html
Эксперт рассказала, где дети чаще всего заражаются коронавирусом
Эксперт рассказала, где дети чаще всего заражаются коронавирусом - РИА Новости, 04.02.2022
Эксперт рассказала, где дети чаще всего заражаются коронавирусом
Дети в основном заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых, наиболее выраженно болеют малыши до двух лет, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T04:49
2022-02-04T04:49
распространение коронавируса
наталья пшеничная
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Дети в основном заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых, наиболее выраженно болеют малыши до двух лет, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.Она отметила, что в силу особенностей детской иммунной системы, которая чаще всего еще не успела познакомиться даже с сезонными коронавирусами, их организм реагирует на вирус более бурно.Кроме того, инфекция нередко спускается в бронхиолы - самые нижние отделы бронхов, примыкающие к легким, вызывая явления бронхиальной обструкции, сопровождающиеся одышкой, кашлем, цианозом носогубного треугольника, подчеркнула Пшеничная.
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наталья пшеничная, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
04:49 04.02.2022
 
Эксперт рассказала, где дети чаще всего заражаются коронавирусом

Эксперт Пшеничная: дети чаще всего заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Дети в основном заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых, наиболее выраженно болеют малыши до двух лет, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
"Сейчас несколько выросла заболеваемость среди детей, которые подхватывают инфекцию в основном в кругу семьи от взрослых. Болеют дети любого возраста, но наиболее ярко, манифестированно – малыши до 2-х лет", - сказала Пшеничная.
Она отметила, что в силу особенностей детской иммунной системы, которая чаще всего еще не успела познакомиться даже с сезонными коронавирусами, их организм реагирует на вирус более бурно.
Кроме того, инфекция нередко спускается в бронхиолы - самые нижние отделы бронхов, примыкающие к легким, вызывая явления бронхиальной обструкции, сопровождающиеся одышкой, кашлем, цианозом носогубного треугольника, подчеркнула Пшеничная.
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Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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