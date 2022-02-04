https://ria.ru/20220204/buzova-1771129261.html
Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности
Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности - РИА Новости, 04.02.2022
Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности
Ольга Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности. Что именно ее не устраивает, певица рассказала в YouTube-проекте ASK. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T19:08
2022-02-04T19:08
2022-02-04T19:08
шоубиз
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ольга Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности. Что именно ее не устраивает, певица рассказала в YouTube-проекте ASK. Тем не менее она не собирается менять их форму. Судя по ее словам, Ольга в принципе скептически относится к изменениям во внешности."Я себе ничего не вставила, не накачала. У меня свои зубы, свои губки. У меня все свое. На мой взгляд, это грех человеческий, когда тебе уже дано все хорошее и ты идешь это портишь, рушишь", — делится размышлениями Бузова.Она подчеркнула, что говорит о вмешательствах, связанных с эстетикой, а не со здоровьем. После ухода из "Дома-2" Бузова стала ведущей шоу "Звезды в Африке". На днях были названы первые имена участников второго сезона передачи.
https://ria.ru/20220120/buzova-1768253395.html
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ольга бузова, знаменитости, звезды
Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности
Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности, и высказалась о пластике
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ольга Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности. Что именно ее не устраивает, певица рассказала в YouTube-проекте ASK.
"У меня крупные коленки. Мне нравятся колени Деми Мур", — заявила теледива.
Тем не менее она не собирается менять их форму. Судя по ее словам, Ольга в принципе скептически относится к изменениям во внешности.
"Я себе ничего не вставила, не накачала. У меня свои зубы, свои губки. У меня все свое. На мой взгляд, это грех человеческий, когда тебе уже дано все хорошее и ты идешь это портишь, рушишь", — делится размышлениями Бузова.
Она подчеркнула, что говорит о вмешательствах, связанных с эстетикой, а не со здоровьем.
После ухода из "Дома-2" Бузова стала
ведущей шоу "Звезды в Африке". На днях были названы
первые имена участников второго сезона передачи.