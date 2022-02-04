Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220204/buzova-1771129261.html
Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности
Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности - РИА Новости, 04.02.2022
Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности
Ольга Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности. Что именно ее не устраивает, певица рассказала в YouTube-проекте ASK. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T19:08
2022-02-04T19:08
шоубиз
ольга бузова
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764826218_0:0:1778:1001_1920x0_80_0_0_787d0c61b0556105bac1901a18d3c578.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ольга Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности. Что именно ее не устраивает, певица рассказала в YouTube-проекте ASK. Тем не менее она не собирается менять их форму. Судя по ее словам, Ольга в принципе скептически относится к изменениям во внешности."Я себе ничего не вставила, не накачала. У меня свои зубы, свои губки. У меня все свое. На мой взгляд, это грех человеческий, когда тебе уже дано все хорошее и ты идешь это портишь, рушишь", — делится размышлениями Бузова.Она подчеркнула, что говорит о вмешательствах, связанных с эстетикой, а не со здоровьем. После ухода из "Дома-2" Бузова стала ведущей шоу "Звезды в Африке". На днях были названы первые имена участников второго сезона передачи.
https://ria.ru/20220120/buzova-1768253395.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764826218_0:0:1778:1335_1920x0_80_0_0_7dcc30ebf428ebab941f7171fd59ea31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга бузова, знаменитости, звезды
19:08 04.02.2022
 
Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности

Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности, и высказалась о пластике

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКонцерт "Танцы! Елка! Муз-ТВ"
Концерт Танцы! Елка! Муз-ТВ - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ольга Бузова раскрыла, что ей не нравится в своей внешности. Что именно ее не устраивает, певица рассказала в YouTube-проекте ASK.
"У меня крупные коленки. Мне нравятся колени Деми Мур", — заявила теледива.
Тем не менее она не собирается менять их форму. Судя по ее словам, Ольга в принципе скептически относится к изменениям во внешности.
"Я себе ничего не вставила, не накачала. У меня свои зубы, свои губки. У меня все свое. На мой взгляд, это грех человеческий, когда тебе уже дано все хорошее и ты идешь это портишь, рушишь", — делится размышлениями Бузова.
Она подчеркнула, что говорит о вмешательствах, связанных с эстетикой, а не со здоровьем.
После ухода из "Дома-2" Бузова стала ведущей шоу "Звезды в Африке". На днях были названы первые имена участников второго сезона передачи.
Музыкальная премия Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 12:16Шоубиз
"Дом-2", развод и Голливуд: романы и победы Ольги Бузовой
 
ШоубизОльга БузоваЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала