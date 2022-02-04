Борисов назвал "жуткой" ситуацию с похоронами Куравлева
Дмитрий Борисов назвал "жуткой" ситуацию с похоронами Леонида Куравлева
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Дмитрий Борисов высказался о похоронах Леонида Куравлева. Он отметил, что о последних событиях в его жизни мало информации.
"Все не хотят лезть в семейные вопросы. А потом выясняется, что год уже кто-то где-то… Сначала нам говорят, что человек адекватный, только чуть плохо слышал, а потом нам рассказывают про какую-то деменцию, отсутствие работы мозга и выписывают из Коммунарки в хоспис", – сказал ведущий.
В эфире программы "Пусть говорят" он назвал ситуацию "жуткой", поскольку желающим проститься с актером не сообщали подробностей мероприятия.
"В итоге на Троекуровском только два человека, потому что нам говорят, что не будет прощания, что оно будет закрытым. Выясняется, что оно было открытым, только никого не позвали. Жуткая ситуация, когда народного артиста провожает реально два человека", – заключил Борисов.
Актер скончался 30 января на 86-м году жизни. Его похоронили рядом с женой — Ниной Куравлевой, с которой они прожили более 50 лет.
1 февраля, 13:44КультураЛеонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище