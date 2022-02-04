https://ria.ru/20220204/borisov-1771105951.html

Борисов назвал "жуткой" ситуацию с похоронами Куравлева

Борисов назвал "жуткой" ситуацию с похоронами Куравлева - РИА Новости, 04.02.2022

Борисов назвал "жуткой" ситуацию с похоронами Куравлева

Дмитрий Борисов высказался о похоронах Леонида Куравлева. Он отметил, что о последних событиях в его жизни мало информации. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:18

2022-02-04T16:18

2022-02-04T16:18

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дмитрий борисов

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Дмитрий Борисов высказался о похоронах Леонида Куравлева. Он отметил, что о последних событиях в его жизни мало информации.В эфире программы "Пусть говорят" он назвал ситуацию "жуткой", поскольку желающим проститься с актером не сообщали подробностей мероприятия.Актер скончался 30 января на 86-м году жизни. Его похоронили рядом с женой — Ниной Куравлевой, с которой они прожили более 50 лет.

https://ria.ru/20220201/kuravlev-1770474613.html

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знаменитости, пусть говорят, дмитрий борисов, шоу-бизнес