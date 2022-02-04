https://ria.ru/20220204/bomba-1771006661.html
Найденную на стройке в Москве немецкую авиабомбу увезли на утилизацию
Найденную на стройке в Москве немецкую авиабомбу увезли на утилизацию - РИА Новости, 04.02.2022
Найденную на стройке в Москве немецкую авиабомбу увезли на утилизацию
Саперы вывезли на утилизацию авиационную бомбу немецкого производства, обнаруженную при проведении земляных работ на строительной площадке на северо-западе... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T09:34
2022-02-04T09:34
2022-02-04T14:16
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Саперы вывезли на утилизацию авиационную бомбу немецкого производства, обнаруженную при проведении земляных работ на строительной площадке на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Накануне сообщалось об обнаружении взрывоопасного предмета, похожего на снаряд времен Великой Отечественной войны, на улице Летная в районе Покровское-Стрешнево."Авиационная бомба немецкого производства SD-50 вывезена для дальнейшего обезвреживания на подмосковный полигон", - сказал собеседник агентства, добавив, что боеприпас находился в 350 метрах от жилых домов.Как уточнили РИА Новости в МЧС России, обезвреживание снаряда времен войны провел пиротехнический расчет Центра по проведению операций особого риска "Лидер".
https://ria.ru/20220203/moskva-1770890924.html
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Работы по обезвреживанию бомбы в Москве: кадры МЧС
На стройке в Покровском-Стрешнево на северо-западе Москвы нашли немецкую авиабомбу SD-50, рассказали РИА Новости в экстренных службах. Ее вывезли на полигон и обезвредили.
2022-02-04T09:34
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:34 04.02.2022 (обновлено: 14:16 04.02.2022)
Найденную на стройке в Москве немецкую авиабомбу увезли на утилизацию
Саперы вывезли на утилизацию немецкую авиабомбу времен ВОВ, найденную на стройке в Москве