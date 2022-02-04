20:22 04.02.2022 (обновлено: 20:45 04.02.2022)
В ЛНР назвали блокировку каналов республики на YouTube борьбой без правил
Глава ЛНР Пасечник о блокировке YouTube-каналов республики: Запад начал борьбу без правил
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник на фоне блокировки Youtube-каналов ЛНР заявил, что страны Запада начали "информационную борьбу без правил" против республик Донбасса.
Ранее в Луганске заявили, что видеохостинг YouTube заблокировал ряд информационных каналов ЛНР и ДНР, в том числе и канал Народной милиции ЛНР. В конце января Народная милиция заявила о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием "Crushing sword" против республик Донбасса.
"Запад начал информационную борьбу без правил против республик Донбасса… Они цинично растоптали принципы свободы слова, которыми так гордились, и ввели беспрецедентную цензуру на распространение правды о преступлениях Киева, США и их "союзников" в Донбассе", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.