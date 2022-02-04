https://ria.ru/20220204/blinken-1771184545.html

Блинкен проинформировал главу МИД Украины о контактах с Россией

Блинкен проинформировал главу МИД Украины о контактах с Россией - РИА Новости, 04.02.2022

Блинкен проинформировал главу МИД Украины о контактах с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы проинформировать его о последних контактах с российскими коллегами,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T23:31

2022-02-04T23:31

2022-02-04T23:31

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киев

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы проинформировать его о последних контактах с российскими коллегами, которые, по его словам, подтвердили готовность заниматься преодолением взаимных обеспокоенностей в области безопасности, сообщил госдепартамент.Блинкен ранее на этой неделе беседовал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и после звонка неоднократно выражал надежду на развитие диалога."Госсекретарь поделился с министром иностранных дел своими недавними контактами с российскими коллегами, которые подтвердили готовность заниматься взаимными обеспокоенностями в области безопасности", - сказано в пресс-релизе.Блинкен и Кулеба обсудили наращивание российских военных сил вдоль границ Украины и шаги, которые предпринимают Вашингтон и Киев для поощрения РФ к дипломатии.Госсекретарь США подтвердил незыблемость поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и решимость вместе с союзниками и партнерами создать быстрые и суровые последствия для России, если она предпочтет эскалацию, сказано в релизе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220204/ukraina-1771183294.html

https://ria.ru/20220202/nato-1770762226.html

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в мире, нато, сша, россия, киев, энтони блинкен, дмитрий кулеба