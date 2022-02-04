https://ria.ru/20220204/atr-1771062982.html

Россия и Китай выступили против формирования блоковых структур в АТР

Россия и Китай выступили против формирования блоковых структур в АТР - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай выступили против формирования блоковых структур в АТР

Россия и Китай выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:24

2022-02-04T13:24

2022-02-04T13:24

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китай

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей, сохраняют высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220204/rakety-1771046263.html

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