https://ria.ru/20220204/atr-1771062982.html
Россия и Китай выступили против формирования блоковых структур в АТР
Россия и Китай выступили против формирования блоковых структур в АТР - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай выступили против формирования блоковых структур в АТР
Россия и Китай выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:24
2022-02-04T13:24
2022-02-04T13:24
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей, сохраняют высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, китай
Россия и Китай выступили против формирования блоковых структур в АТР
Россия и Китай выступили против формирования закрытых блоковых структур в АТР