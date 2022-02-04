https://ria.ru/20220204/armiya-1771109193.html

Украинские солдаты голодают

На Украине рассказали, почему армия не защитит страну - РИА Новости, 04.02.2022

Украинские солдаты голодают

Ситуация в украинской армии свидетельствует о том, что скором времени страну будет некому защищать. Об этом заявил глава Центрального штаба Национального... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:27

2022-02-04T16:27

2022-02-04T20:53

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ситуация в украинской армии свидетельствует о том, что скором времени страну будет некому защищать. Об этом заявил глава Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин в эфире YouTube-канала Politeka.Однако, по его словам, ситуация в украинской армии деградировала настолько, что теперь офицеры думают, как прокормить своих солдат.С 2014 года страны-члены НАТО передают Украине оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование ситуации в Донбассе. За последние несколько месяцев США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2.В последнее время отношения России Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают свое присутствие в странах Восточной Европы.В Москве отвергают подобные обвинения. В Кремле и МИД неоднократно указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также отмечали, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220203/pentagon-1770858266.html

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в мире, украина, россия, сша, великобритания, турция