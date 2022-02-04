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Украинские солдаты голодают
На Украине рассказали, почему армия не защитит страну - РИА Новости, 04.02.2022
Украинские солдаты голодают
Ситуация в украинской армии свидетельствует о том, что скором времени страну будет некому защищать. Об этом заявил глава Центрального штаба Национального... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:27
2022-02-04T20:53
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ситуация в украинской армии свидетельствует о том, что скором времени страну будет некому защищать. Об этом заявил глава Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин в эфире YouTube-канала Politeka.Однако, по его словам, ситуация в украинской армии деградировала настолько, что теперь офицеры думают, как прокормить своих солдат.С 2014 года страны-члены НАТО передают Украине оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование ситуации в Донбассе. За последние несколько месяцев США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2.В последнее время отношения России Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают свое присутствие в странах Восточной Европы.В Москве отвергают подобные обвинения. В Кремле и МИД неоднократно указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также отмечали, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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в мире, украина, россия, сша, великобритания, турция
16:27 04.02.2022 (обновлено: 20:53 04.02.2022)
 
На Украине рассказали, почему армия не защитит страну

Глава Национального корпуса Жорин рассказал о голоде в украинской армии

© REUTERS / Maksim LevinУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ситуация в украинской армии свидетельствует о том, что скором времени страну будет некому защищать. Об этом заявил глава Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин в эфире YouTube-канала Politeka.
"Командир должен думать о том, как улучшить позиции, профессионализм военных, как создать возможности для освобождения территорий", — пояснил он.
Однако, по его словам, ситуация в украинской армии деградировала настолько, что теперь офицеры думают, как прокормить своих солдат.
С 2014 года страны-члены НАТО передают Украине оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование ситуации в Донбассе. За последние несколько месяцев США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2.
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В последнее время отношения России Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают свое присутствие в странах Восточной Европы.
В Москве отвергают подобные обвинения. В Кремле и МИД неоднократно указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также отмечали, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
 
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