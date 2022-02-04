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Жителя Томска арестовали за интимную переписку с девочкой из Пермского края
Жителя Томска арестовали за интимную переписку с девочкой из Пермского края - РИА Новости, 04.02.2022
Жителя Томска арестовали за интимную переписку с девочкой из Пермского края
Суд арестовал жителя Томска по обвинению в интимной переписке с девочкой из Пермского края, мужчина требовал от неё отправлять ему интимные фото и видео,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T16:42
2022-02-04T16:42
2022-02-04T16:42
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ПЕРМЬ, 4 фев - РИА Новости. Суд арестовал жителя Томска по обвинению в интимной переписке с девочкой из Пермского края, мужчина требовал от неё отправлять ему интимные фото и видео, сообщило пермское следственное управление СК РФ.По данным ведомства, житель Томска стал переписываться через интернет с девочкой, не достигшей 12-летнего возраста, которая проживала в Пермском крае. Он требовал и получил от школьницы фотографии и видеозаписи с изображением её обнаженного тела. Правоохранители вычислили мужчину. Ему было предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении малолетней... посредством через интернет). Под тяжестью доказательств мужчина сознался в интимной переписке. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы."По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
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происшествия, россия, томск, пермский край
Жителя Томска арестовали за интимную переписку с девочкой из Пермского края
Суд арестовал жителя Томска, требовавшего интимные фото у девочки из Пермского края