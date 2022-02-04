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В Омске за истязание ребенка арестовали мужчину по фамилии Живодер
В Омске за истязание ребенка арестовали мужчину по фамилии Живодер - РИА Новости, 04.02.2022
В Омске за истязание ребенка арестовали мужчину по фамилии Живодер
Первомайский районный суд Омска арестовал 32-летнего Павла Живодера, которого подозревают в истязании 9-месячного ребенка своей сожительницы, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T07:31
2022-02-04T07:31
2022-02-04T07:31
происшествия
омск
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ОМСК, 4 фев - РИА Новости. Первомайский районный суд Омска арестовал 32-летнего Павла Живодера, которого подозревают в истязании 9-месячного ребенка своей сожительницы, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре.Во вторник, 2 февраля, в больницу доставили 9-месячного мальчика с многочисленными телесными повреждениями, которые, по версии следователей, нанес сожитель его матери по фамилии Живодер. По версии следователей, Живодер, в отсутствие матери ребенка систематически бил его по голове, брал за ноги, переворачивал вниз головой и тряс. Врачи диагностировали у ребенка, которого истязали несколько дней подряд, закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому и судороги.Во время судебного процесса Живодер вел себя неадекватно, кричал, натягивал на голову кофту и просил, чтоб из зала удалили прессу.В пресс-службе прокуратуры рассказали, что мужчина переехал в Омск с женщиной и тремя ее малолетними детьми от разных отцов из Нижневартовска в конце прошлого года. В конце января женщина уехала обратно, чтобы оформить пособие, оставив сожителя присматривать за детьми, после чего соседи слышали детский плач и нецензурную брань.Остальные дети сейчас находятся в специализированном доме ребенка. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, работа с подозреваемым продолжается.
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происшествия, омск
В Омске за истязание ребенка арестовали мужчину по фамилии Живодер
В Омске за истязании девятилетнего ребенка арестовали мужчину по фамилии Живодер
ОМСК, 4 фев - РИА Новости. Первомайский районный суд Омска арестовал 32-летнего Павла Живодера, которого подозревают в истязании 9-месячного ребенка своей сожительницы, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре.
Во вторник, 2 февраля, в больницу доставили 9-месячного мальчика с многочисленными телесными повреждениями, которые, по версии следователей, нанес сожитель его матери по фамилии Живодер. По версии следователей, Живодер, в отсутствие матери ребенка систематически бил его по голове, брал за ноги, переворачивал вниз головой и тряс. Врачи диагностировали у ребенка, которого истязали несколько дней подряд, закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому и судороги.
"Первомайский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде 2 месяцев ареста для 32-летнего Павла Живодера, подозреваемого в истязании над 9-месячным ребенком с инвалидностью", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Во время судебного процесса Живодер вел себя неадекватно, кричал, натягивал на голову кофту и просил, чтоб из зала удалили прессу.
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что мужчина переехал в Омск
с женщиной и тремя ее малолетними детьми от разных отцов из Нижневартовска в конце прошлого года. В конце января женщина уехала обратно, чтобы оформить пособие, оставив сожителя присматривать за детьми, после чего соседи слышали детский плач и нецензурную брань.
Остальные дети сейчас находятся в специализированном доме ребенка. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, работа с подозреваемым продолжается.