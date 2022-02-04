https://ria.ru/20220204/apple-1771142302.html

Роскомнадзор прокомментировал открытие представительства Apple в России

Роскомнадзор прокомментировал открытие представительства Apple в России - РИА Новости, 04.02.2022

Роскомнадзор прокомментировал открытие представительства Apple в России

Американская компания Apple выполнила практически все требования закона о "приземлении" иностранных IT-компаний, но ей еще нужно поставить счетчик посещаемости, РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T18:47

2022-02-04T18:47

2022-02-04T18:47

apple

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

it-компании

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американская компания Apple выполнила практически все требования закона о "приземлении" иностранных IT-компаний, но ей еще нужно поставить счетчик посещаемости, сообщил в пятницу Роскомнадзор.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Согласно данным, появлявшимся на сайте Роскомнадзора, Apple сначала зарегистрировала там личный кабинет, затем разместила на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. А в пятницу ведомство зачло компании открытие представительства в РФ."Компания Apple Distribution International Ltd. предоставила в ведомство необходимые документы о создании на территории России представительства. Таким образом, Apple Distribution International Ltd. исполнены практически все обязанности по закону о приземлении, за исключением установки счетчика посещаемости", - говорится в сообщении.Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

https://ria.ru/20220202/prizemlenie-1770672489.html

https://ria.ru/20220204/internet-1770973618.html

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apple, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, it-компании