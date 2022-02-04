Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/apple-1771142302.html
Роскомнадзор прокомментировал открытие представительства Apple в России
Роскомнадзор прокомментировал открытие представительства Apple в России - РИА Новости, 04.02.2022
Роскомнадзор прокомментировал открытие представительства Apple в России
Американская компания Apple выполнила практически все требования закона о "приземлении" иностранных IT-компаний, но ей еще нужно поставить счетчик посещаемости, РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T18:47
2022-02-04T18:47
apple
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
it-компании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_0:4:2000:1129_1920x0_80_0_0_274e8a144c8aed0ffe2ecb90af92ce84.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американская компания Apple выполнила практически все требования закона о "приземлении" иностранных IT-компаний, но ей еще нужно поставить счетчик посещаемости, сообщил в пятницу Роскомнадзор.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Согласно данным, появлявшимся на сайте Роскомнадзора, Apple сначала зарегистрировала там личный кабинет, затем&nbsp; разместила на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. А в пятницу ведомство зачло компании открытие представительства в РФ."Компания Apple Distribution International Ltd. предоставила в ведомство необходимые документы о создании на территории России представительства. Таким образом, Apple Distribution International Ltd. исполнены практически все обязанности по закону о приземлении, за исключением установки счетчика посещаемости", - говорится в сообщении.Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
https://ria.ru/20220202/prizemlenie-1770672489.html
https://ria.ru/20220204/internet-1770973618.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_cda834544d34f02e4fb834e98554318f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
apple, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, it-компании
18:47 04.02.2022
 
Роскомнадзор прокомментировал открытие представительства Apple в России

Роскомнадзор: Apple по закону о "приземлении" осталось поставить счетчик посещаемости

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американская компания Apple выполнила практически все требования закона о "приземлении" иностранных IT-компаний, но ей еще нужно поставить счетчик посещаемости, сообщил в пятницу Роскомнадзор.
С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Согласно данным, появлявшимся на сайте Роскомнадзора, Apple сначала зарегистрировала там личный кабинет, затем  разместила на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. А в пятницу ведомство зачло компании открытие представительства в РФ.
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 14:15
Большинство россиян поддерживают закон о "приземлении", показал опрос
"Компания Apple Distribution International Ltd. предоставила в ведомство необходимые документы о создании на территории России представительства. Таким образом, Apple Distribution International Ltd. исполнены практически все обязанности по закону о приземлении, за исключением установки счетчика посещаемости", - говорится в сообщении.
Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
08:00
Россия сделала выбор между государством и интернет-диктатурой
 
AppleТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоIT-компании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала