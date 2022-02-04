https://ria.ru/20220204/amerika-1770996806.html

Посол обвинил США в "вопиющем" поведении в Латинской Америке

Посол обвинил США в "вопиющем" поведении в Латинской Америке - РИА Новости, 04.02.2022

Посол обвинил США в "вопиющем" поведении в Латинской Америке

Односторонние санкции США в отношении Никарагуа наносят ущерб сотрудничеству России с этой страной и приводят к вопиющим случаям, когда им невозможно доставить... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T07:57

2022-02-04T07:57

2022-02-04T07:57

сша

россия

в мире

гондурас

никарагуа

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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Односторонние санкции США в отношении Никарагуа наносят ущерб сотрудничеству России с этой страной и приводят к вопиющим случаям, когда им невозможно доставить гуманитарную помощь, это противоречит цивилизованным отношениям между странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.Особенно остро, по словам Хохоликова, проблема санкций США ощущается в Западном полушарии, где в экономике доминирует доллар.Несмотря на продолжающееся усиление санкций в отношении ряда стран американского континента, в посольстве РФ выразили уверенность, что они не способны остановить развитие отношений России с этими странами."Никакие рестрикции не способны остановить динамичное развитие объективно обоюдовыгодных и взаимодополняющих отношений между государствами, в том числе в торгово-экономической сфере. Убедительный пример этому – заметный рост товарооборота между Россией и странами Центральной Америки в 2021 году. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и получаем позитивные сигналы от наших партнёров, настроенных на дальнейшее развитие многоплановых отношений", - сказал Александр Хохоликов.

https://ria.ru/20220204/partnerstvo-1770996557.html

сша

россия

гондурас

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сша, россия, в мире, гондурас, никарагуа