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Посол обвинил США в "вопиющем" поведении в Латинской Америке
Посол обвинил США в "вопиющем" поведении в Латинской Америке - РИА Новости, 04.02.2022
Посол обвинил США в "вопиющем" поведении в Латинской Америке
Односторонние санкции США в отношении Никарагуа наносят ущерб сотрудничеству России с этой страной и приводят к вопиющим случаям, когда им невозможно доставить... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T07:57
2022-02-04T07:57
сша
россия
в мире
гондурас
никарагуа
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Односторонние санкции США в отношении Никарагуа наносят ущерб сотрудничеству России с этой страной и приводят к вопиющим случаям, когда им невозможно доставить гуманитарную помощь, это противоречит цивилизованным отношениям между странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.Особенно остро, по словам Хохоликова, проблема санкций США ощущается в Западном полушарии, где в экономике доминирует доллар.Несмотря на продолжающееся усиление санкций в отношении ряда стран американского континента, в посольстве РФ выразили уверенность, что они не способны остановить развитие отношений России с этими странами."Никакие рестрикции не способны остановить динамичное развитие объективно обоюдовыгодных и взаимодополняющих отношений между государствами, в том числе в торгово-экономической сфере. Убедительный пример этому – заметный рост товарооборота между Россией и странами Центральной Америки в 2021 году. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и получаем позитивные сигналы от наших партнёров, настроенных на дальнейшее развитие многоплановых отношений", - сказал Александр Хохоликов.
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сша, россия, в мире, гондурас, никарагуа
07:57 04.02.2022
 
Посол обвинил США в "вопиющем" поведении в Латинской Америке

Посол Хохоликов: санкции США против Никарагуа противоречат цивилизованным отношениям стран

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Односторонние санкции США в отношении Никарагуа наносят ущерб сотрудничеству России с этой страной и приводят к вопиющим случаям, когда им невозможно доставить гуманитарную помощь, это противоречит цивилизованным отношениям между странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.
"Любые санкции наносят ущерб сотрудничеству – если не материальный, то политический и моральный. Подобные меры являются грубой попыткой навязать свои условия силой и противоречат цивилизованным отношениям между государствами, а в конечном итоге негативно сказываются на жизни обычных граждан", - заявил глава российской дипмиссии.
Особенно остро, по словам Хохоликова, проблема санкций США ощущается в Западном полушарии, где в экономике доминирует доллар.
"Соединенные Штаты пытаются повернуть вспять колесо истории, навязывая региону доктрину Монро ("Америка для американцев", принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга - ред.) Вопиющим примером тому стала ситуация в декабре 2020 года, когда из-за санкционных препонов российские средства не смогли своевременно поступить центральноамериканским странам, пострадавшим от разрушительных ураганов "Эта" и "Йота", - напомнил российский посол.
Несмотря на продолжающееся усиление санкций в отношении ряда стран американского континента, в посольстве РФ выразили уверенность, что они не способны остановить развитие отношений России с этими странами.
"Никакие рестрикции не способны остановить динамичное развитие объективно обоюдовыгодных и взаимодополняющих отношений между государствами, в том числе в торгово-экономической сфере. Убедительный пример этому – заметный рост товарооборота между Россией и странами Центральной Америки в 2021 году. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и получаем позитивные сигналы от наших партнёров, настроенных на дальнейшее развитие многоплановых отношений", - сказал Александр Хохоликов.
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
07:55
Посол рассказал о подходах России к сотрудничеству с Центральной Америкой
 
СШАРоссияВ миреГондурасНикарагуа
 
 
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