https://ria.ru/20220204/alyaska-1770990410.html

В Крыму предложили США задуматься о "выводе войск с Аляски"

В Крыму предложили США задуматься о "выводе войск с Аляски" - РИА Новости, 04.02.2022

В Крыму предложили США задуматься о "выводе войск с Аляски"

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал хамством и цинизмом документ США, в котором Вашингтон заявил о готовности обсуждать с РФ контроль... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T05:43

2022-02-04T05:43

2022-02-04T05:43

ефим фикс

россия

нато

сша

аляска

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал хамством и цинизмом документ США, в котором Вашингтон заявил о готовности обсуждать с РФ контроль вооружений в ответ на вывод войск из Крыма: по его словам, с таким же успехом от США можно требовать вывода войск из Аляски или Калифорнии.Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс ранее подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете El Pais документов об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В документах, в частности отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.По его словам, США надо научиться вежливости и уважительному отношению в выстраивании отношений с другими странами. "Тогда с ними можно будет разговаривать, а так с ними говорить и обсуждать пока нечего", - подчеркнул вице-спикер крымского Госсовета.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220204/probirka-1770988857.html

россия

сша

аляска

республика крым

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ефим фикс, россия, нато, сша, аляска, республика крым, в мире