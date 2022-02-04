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В Крыму предложили США задуматься о "выводе войск с Аляски"
В Крыму предложили США задуматься о "выводе войск с Аляски" - РИА Новости, 04.02.2022
В Крыму предложили США задуматься о "выводе войск с Аляски"
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал хамством и цинизмом документ США, в котором Вашингтон заявил о готовности обсуждать с РФ контроль... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T05:43
2022-02-04T05:43
ефим фикс
россия
нато
сша
аляска
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал хамством и цинизмом документ США, в котором Вашингтон заявил о готовности обсуждать с РФ контроль вооружений в ответ на вывод войск из Крыма: по его словам, с таким же успехом от США можно требовать вывода войск из Аляски или Калифорнии.Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс ранее подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете El Pais документов об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В документах, в частности отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.По его словам, США надо научиться вежливости и уважительному отношению в выстраивании отношений с другими странами. "Тогда с ними можно будет разговаривать, а так с ними говорить и обсуждать пока нечего", - подчеркнул вице-спикер крымского Госсовета.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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россия
сша
аляска
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ефим фикс, россия, нато, сша, аляска, республика крым, в мире
05:43 04.02.2022
 
В Крыму предложили США задуматься о "выводе войск с Аляски"

Крымский депутат Фикс припомнил США Аляску после требования вывести российские войска

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Набережная Ялты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал хамством и цинизмом документ США, в котором Вашингтон заявил о готовности обсуждать с РФ контроль вооружений в ответ на вывод войск из Крыма: по его словам, с таким же успехом от США можно требовать вывода войск из Аляски или Калифорнии.
Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс ранее подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете El Pais документов об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В документах, в частности отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
"Более циничной, наглой и хамской постановки вопроса я в жизни не видел. Во-первых, хочу американцам напомнить, что никакой диалог невозможен без уважения точки зрения своего оппонента. Во-вторых, Крым является составной частью РФ. С таким же успехом мы могли бы выдвинуть встречные условия США о выводе войск с Аляски, Калифорнии и других штатов", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, США надо научиться вежливости и уважительному отношению в выстраивании отношений с другими странами. "Тогда с ними можно будет разговаривать, а так с ними говорить и обсуждать пока нечего", - подчеркнул вице-спикер крымского Госсовета.
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
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Ефим ФиксРоссияНАТОСШААляскаРеспублика КрымВ мире
 
 
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