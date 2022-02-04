https://ria.ru/20220204/alpaka-1771054003.html
Служба безопасности пропустила в московское метро альпаку вопреки правилам
Служба безопасности пропустила в московское метро альпаку вопреки правилам - РИА Новости, 04.02.2022
Служба безопасности пропустила в московское метро альпаку вопреки правилам
Сотрудница службы безопасности метро Москвы в четверг пропустила альпаку с владельцами в подземку, так как пожалела животное, хотя правила запрещают это делать, РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:51
2022-02-04T12:51
2022-02-04T12:51
хорошие новости
происшествия
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584362703_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_d25098ae6903d8dc7960006503ec028b.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сотрудница службы безопасности метро Москвы в четверг пропустила альпаку с владельцами в подземку, так как пожалела животное, хотя правила запрещают это делать, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Вчера в метро был необычный пассажир - на Кольцевой как ни в чем не бывало ехала пушистая альпака. Сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро, хотя правила запрещают это делать", - говорится в сообщении.Правила перевозки определяют, что животное должно находиться в переноске или клетке. При этом багаж не должен превышать 150 сантиметров по сумме измерений длины, ширины и высоты."Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя - если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов. Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно", - подчеркнули в департаменте.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584362703_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_0a85d11a7490851ed412ae36c51aeb83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
Служба безопасности пропустила в московское метро альпаку вопреки правилам
Служба безопасности московского метро пропустила в подземку альпаку вопреки правилам
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Сотрудница службы безопасности метро Москвы в четверг пропустила альпаку с владельцами в подземку, так как пожалела животное, хотя правила запрещают это делать, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"Вчера в метро был необычный пассажир - на Кольцевой как ни в чем не бывало ехала пушистая альпака. Сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро, хотя правила запрещают это делать", - говорится в сообщении.
Правила перевозки определяют, что животное должно находиться в переноске или клетке. При этом багаж не должен превышать 150 сантиметров по сумме измерений длины, ширины и высоты.
"Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя - если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов. Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно", - подчеркнули в департаменте.