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Хорошие новости
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Служба безопасности пропустила в московское метро альпаку вопреки правилам
Служба безопасности пропустила в московское метро альпаку вопреки правилам - РИА Новости, 04.02.2022
Служба безопасности пропустила в московское метро альпаку вопреки правилам
Сотрудница службы безопасности метро Москвы в четверг пропустила альпаку с владельцами в подземку, так как пожалела животное, хотя правила запрещают это делать, РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:51
2022-02-04T12:51
хорошие новости
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА,&nbsp; 4 фев - РИА Новости.&nbsp;Сотрудница службы безопасности метро Москвы в четверг пропустила альпаку с владельцами в подземку, так как пожалела животное, хотя правила запрещают это делать, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Вчера в метро был необычный пассажир - на Кольцевой как ни в чем не бывало ехала пушистая альпака. Сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро, хотя правила запрещают это делать", - говорится в сообщении.Правила перевозки определяют, что животное должно находиться в переноске или клетке. При этом багаж не должен превышать 150 сантиметров по сумме измерений длины, ширины и высоты."Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя - если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов. Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно", - подчеркнули в департаменте.
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происшествия, москва, московский метрополитен
12:51 04.02.2022
 
Служба безопасности пропустила в московское метро альпаку вопреки правилам

Служба безопасности московского метро пропустила в подземку альпаку вопреки правилам

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАльпака на ферме "Российские альпаки"
Альпака на ферме Российские альпаки - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Альпака на ферме "Российские альпаки"
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МОСКВА,  4 фев - РИА Новости. Сотрудница службы безопасности метро Москвы в четверг пропустила альпаку с владельцами в подземку, так как пожалела животное, хотя правила запрещают это делать, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Вчера в метро был необычный пассажир - на Кольцевой как ни в чем не бывало ехала пушистая альпака. Сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро, хотя правила запрещают это делать", - говорится в сообщении.
Правила перевозки определяют, что животное должно находиться в переноске или клетке. При этом багаж не должен превышать 150 сантиметров по сумме измерений длины, ширины и высоты.
"Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя - если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов. Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно", - подчеркнули в департаменте.
 
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