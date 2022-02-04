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Служба безопасности пропустила в московское метро альпаку вопреки правилам

Служба безопасности пропустила в московское метро альпаку вопреки правилам - РИА Новости, 04.02.2022

Служба безопасности пропустила в московское метро альпаку вопреки правилам

Сотрудница службы безопасности метро Москвы в четверг пропустила альпаку с владельцами в подземку, так как пожалела животное, хотя правила запрещают это делать, РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:51

2022-02-04T12:51

2022-02-04T12:51

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сотрудница службы безопасности метро Москвы в четверг пропустила альпаку с владельцами в подземку, так как пожалела животное, хотя правила запрещают это делать, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Вчера в метро был необычный пассажир - на Кольцевой как ни в чем не бывало ехала пушистая альпака. Сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро, хотя правила запрещают это делать", - говорится в сообщении.Правила перевозки определяют, что животное должно находиться в переноске или клетке. При этом багаж не должен превышать 150 сантиметров по сумме измерений длины, ширины и высоты."Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя - если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов. Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно", - подчеркнули в департаменте.

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происшествия, москва, московский метрополитен