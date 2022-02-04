https://ria.ru/20220204/afrika-1771115460.html

В РПЦ объяснили, почему гонения на христиан в Африке замалчиваются

В РПЦ объяснили, почему гонения на христиан в Африке замалчиваются - РИА Новости, 04.02.2022

В РПЦ объяснили, почему гонения на христиан в Африке замалчиваются

Мировое сообщество молчит об истреблении христиан в Демократической Республике Конго, так как это связано с интересами глобальных игроков, считает секретарь... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:48

2022-02-04T16:48

2022-02-04T16:49

религия

отдел внешних церковных связей московского патриархата

сахара

демократическая республика конго

нигерия

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Мировое сообщество молчит об истреблении христиан в Демократической Республике Конго, так как это связано с интересами глобальных игроков, считает секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям Московского патриархата, иеромонах Стефан (Игумнов)."И мировое сообщество, и основные мировые спикеры, которые любят обвинять кого-то в нарушении религиозных свобод, молчат о положении в Демократической Республике Конго. Есть основания полагать, что это напрямую связано со стратегическими интересами некоторых глобальных игроков. Вся эта трагедия происходит именно в том регионе, где добываются очень важные стратегические ресурсы для многих современных технологий", - сказал иеромонах на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он подчеркнул, что Конго – страна с христианским большинством, и северо-восток этой страны "последние 2-3 года – это просто арена для нападения джихадистов", где происходит массовое истребление христиан.Ранее председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил, что наибольшие гонения на христиан Африки происходят в регионах южнее Сахары, самое тяжелое положение – в Нигерии.

https://ria.ru/20220204/goneniya-1771109362.html

сахара

демократическая республика конго

нигерия

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отдел внешних церковных связей московского патриархата, сахара, демократическая республика конго, нигерия