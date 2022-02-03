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Блеск славы: знаменитые личности с казачьими корнями
Блеск славы: знаменитые личности с казачьими корнями - РИА Новости, 03.02.2022
Блеск славы: знаменитые личности с казачьими корнями
История знает много примеров, когда казаки получали известность за боевые заслуги, ведь это одно из их главных призваний. Большинство из них были полководцами... РИА Новости, 03.02.2022
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российское казачество
российское казачество
анна нетребко
надежда бабкина
нонна мордюкова
виктор черномырдин
андрей туполев
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. История знает много примеров, когда казаки получали известность за боевые заслуги, ведь это одно из их главных призваний. Большинство из них были полководцами или генералами, но есть и знаменитые живописцы, певцы, актеры, политические деятели и даже изобретатели.Материал подготовлен по статьям РИА Новости и сайта Союза казаков-воинов России и зарубежья.
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российское казачество, анна нетребко, надежда бабкина, нонна мордюкова, виктор черномырдин, андрей туполев, фото, россия, краснодар
10:00 03.02.2022
 

Блеск славы: знаменитые личности с казачьими корнями

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. История знает много примеров, когда казаки получали известность за боевые заслуги, ведь это одно из их главных призваний. Большинство из них были полководцами или генералами, но есть и знаменитые живописцы, певцы, актеры, политические деятели и даже изобретатели.
Материал подготовлен по статьям РИА Новости и сайта Союза казаков-воинов России и зарубежья.
© РИА Новости / Владимир Песня

Одна из самых известных оперных сопрано родилась и выросла на Кубани. Потомственная казачка появилась на свет 18 сентября 1971 года в Краснодаре.

Оперная певица Анна Нетребко
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Одна из самых известных оперных сопрано родилась и выросла на Кубани. Потомственная казачка появилась на свет 18 сентября 1971 года в Краснодаре.

© РИА Новости / Владимир Песня
© Евгения Новожени"Мне любят задавать вопрос, чем мне близки те или иные партии, что в них от меня. Раньше я еще как-то пыталась отвечать, а потом подумала, что никто из этих героинь мне не близок. Я совершенно другая, я – та, кто я есть, со своими мыслями и переживаниями", – рассказала Анна Нетребко в одном интервью.
Оперная певица Анна Нетребко (в центре)
2 из 14
"Мне любят задавать вопрос, чем мне близки те или иные партии, что в них от меня. Раньше я еще как-то пыталась отвечать, а потом подумала, что никто из этих героинь мне не близок. Я совершенно другая, я – та, кто я есть, со своими мыслями и переживаниями", – рассказала Анна Нетребко в одном интервью.
© Евгения Новожени
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНародная артистка России Надежда Бабкина – потомственная волжская казачка. Одна из самых знаменитых ее песен так и называется – "Казачка Надя".
Певица Надежда Бабкина
3 из 14
Народная артистка России Надежда Бабкина – потомственная волжская казачка. Одна из самых знаменитых ее песен так и называется – "Казачка Надя".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Sputnik / Виктор Толочко

"Вообще-то, я полковник казачьих войск с правом ношения оружия. Правда, мы оружие затупили и используем в своих спектаклях", – сказала Надежда Бабкина в одном из интервью.

Певица Надежда Бабкина
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"Вообще-то, я полковник казачьих войск с правом ношения оружия. Правда, мы оружие затупили и используем в своих спектаклях", – сказала Надежда Бабкина в одном из интервью.

© Sputnik / Виктор Толочко
© РИА Новости / Борис РябининЛегендарная актриса Нонна Мордюкова так гордилась своим казачьим происхождением, что назвала книгу своих воспоминаний – "Не плач, казачка!".
Советская актриса Нонна Мордюкова в домашней обстановке
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Легендарная актриса Нонна Мордюкова так гордилась своим казачьим происхождением, что назвала книгу своих воспоминаний – "Не плач, казачка!".
© РИА Новости / Борис Рябинин
© РИА Новости / Г. Копосов

"Я не стала москвичкой, я как была казачкой, так ею и осталась. Недавно напялили на меня на каком-то показе платье Шанель. Я подошла к зеркалу – ну сельпо сельпом, оно мне не идет", – сказала в одном из интервью Нонна Мордюкова.

Народная артистка СССР Нонна Мордюкова (в центре)
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"Я не стала москвичкой, я как была казачкой, так ею и осталась. Недавно напялили на меня на каком-то показе платье Шанель. Я подошла к зеркалу – ну сельпо сельпом, оно мне не идет", – сказала в одном из интервью Нонна Мордюкова.

© РИА Новости / Г. Копосов
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойИзвестнейший государственный деятель Виктор Черномырдин – казак по отцовской и материнской линиям. Родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог.
Виктор Черномырдин
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Известнейший государственный деятель Виктор Черномырдин – казак по отцовской и материнской линиям. Родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог.
© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Сергей Гунеев

"Казак – это не просто: надел форму и фуражку, это – внутреннее содержание и образ жизни, традиции казачьи, ответственность совершенно другая, отношение к жизни", – слова Черномырдина из книги его мемуаров "Время выбрало нас".

Виктор Черномырдин
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"Казак – это не просто: надел форму и фуражку, это – внутреннее содержание и образ жизни, традиции казачьи, ответственность совершенно другая, отношение к жизни", – слова Черномырдина из книги его мемуаров "Время выбрало нас".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Е. КассинСоветский ученый и один из выдающихся авиаконструкторов Андрей Туполев – сибирский казак по линии отца. Он родился в 1888 году в сельце Пустомазово.
 Генеральный конструктор Андрей Туполев
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Советский ученый и один из выдающихся авиаконструкторов Андрей Туполев – сибирский казак по линии отца. Он родился в 1888 году в сельце Пустомазово.
© РИА Новости / Е. Кассин
© РИА Новости / Юрий АртамоновОснователь металлического самолетостроения и создатель стратегического бомбардировщика Ту-4 также проектировал и пассажирские самолеты.
Советский авиаконструктор, академик АН СССР Андрей Николаевич Туполев (1888-1972) в аэропорту Шереметьево
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Основатель металлического самолетостроения и создатель стратегического бомбардировщика Ту-4 также проектировал и пассажирские самолеты.
© РИА Новости / Юрий Артамонов
© РИА НовостиКлассик русской живописи Василий Суриков – художник, имя которого знает каждый русский человек, родился в семье енисейских казаков.
Русский живописец, передвижник Василий Иванович Суриков (1848-1916)
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Классик русской живописи Василий Суриков – художник, имя которого знает каждый русский человек, родился в семье енисейских казаков.
© РИА Новости
© РИА Новости / Юрий Иванов

"Предки мои со стороны моей матери – тоже казаки Торгошины, а Торгошин Василий также был в бунте 1695 года. Бабушка моя с отцовской стороны – казачка Черкасова. Со всех сторон я природный казак… Мое казачество более чем 200-летнее", – упомянул Суриков в переписке с П.В. Голяховским.

Репродукция портрета художника Василия Сурикова работы Юрия Бондаренко (1983 год
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"Предки мои со стороны моей матери – тоже казаки Торгошины, а Торгошин Василий также был в бунте 1695 года. Бабушка моя с отцовской стороны – казачка Черкасова. Со всех сторон я природный казак… Мое казачество более чем 200-летнее", – упомянул Суриков в переписке с П.В. Голяховским.

© РИА Новости / Юрий Иванов
© РИА НовостиРодившийся в 1871 году Донской казак Федор Токарев – известный конструктор стрелкового оружия. Он разработал самозарядную винтовку и знаменитый пистолет ТТ.
Советский конструктор стрелкового оружия Федор Васильевич Токарев
13 из 14
Родившийся в 1871 году Донской казак Федор Токарев – известный конструктор стрелкового оружия. Он разработал самозарядную винтовку и знаменитый пистолет ТТ.
© РИА Новости
© Музей ПобедыКазачество всегда играло большую роль в жизни конструктора – в 1900 году Токарев окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище. После этого его отправили оружейным мастером в 12-й Донской казачий полк.
Советский конструктор стрелкового оружия Федор Васильевич Токарев с образцами огнестрельного оружия
14 из 14
Казачество всегда играло большую роль в жизни конструктора – в 1900 году Токарев окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище. После этого его отправили оружейным мастером в 12-й Донской казачий полк.
© Музей Победы
 
Российское казачествоРоссийское казачествоАнна НетребкоНадежда БабкинаНонна МордюковаВиктор ЧерномырдинАндрей ТуполевРоссияКраснодар
 
 
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