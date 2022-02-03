Блеск славы: знаменитые личности с казачьими корнями

© Евгения Новожени "Мне любят задавать вопрос, чем мне близки те или иные партии, что в них от меня. Раньше я еще как-то пыталась отвечать, а потом подумала, что никто из этих героинь мне не близок. Я совершенно другая, я – та, кто я есть, со своими мыслями и переживаниями", – рассказала Анна Нетребко в одном интервью.