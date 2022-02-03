Блеск славы: знаменитые личности с казачьими корнями
Одна из самых известных оперных сопрано родилась и выросла на Кубани. Потомственная казачка появилась на свет 18 сентября 1971 года в Краснодаре.
Одна из самых известных оперных сопрано родилась и выросла на Кубани. Потомственная казачка появилась на свет 18 сентября 1971 года в Краснодаре.
"Вообще-то, я полковник казачьих войск с правом ношения оружия. Правда, мы оружие затупили и используем в своих спектаклях", – сказала Надежда Бабкина в одном из интервью.
"Вообще-то, я полковник казачьих войск с правом ношения оружия. Правда, мы оружие затупили и используем в своих спектаклях", – сказала Надежда Бабкина в одном из интервью.
"Я не стала москвичкой, я как была казачкой, так ею и осталась. Недавно напялили на меня на каком-то показе платье Шанель. Я подошла к зеркалу – ну сельпо сельпом, оно мне не идет", – сказала в одном из интервью Нонна Мордюкова.
"Я не стала москвичкой, я как была казачкой, так ею и осталась. Недавно напялили на меня на каком-то показе платье Шанель. Я подошла к зеркалу – ну сельпо сельпом, оно мне не идет", – сказала в одном из интервью Нонна Мордюкова.
"Казак – это не просто: надел форму и фуражку, это – внутреннее содержание и образ жизни, традиции казачьи, ответственность совершенно другая, отношение к жизни", – слова Черномырдина из книги его мемуаров "Время выбрало нас".
"Казак – это не просто: надел форму и фуражку, это – внутреннее содержание и образ жизни, традиции казачьи, ответственность совершенно другая, отношение к жизни", – слова Черномырдина из книги его мемуаров "Время выбрало нас".
"Предки мои со стороны моей матери – тоже казаки Торгошины, а Торгошин Василий также был в бунте 1695 года. Бабушка моя с отцовской стороны – казачка Черкасова. Со всех сторон я природный казак… Мое казачество более чем 200-летнее", – упомянул Суриков в переписке с П.В. Голяховским.
"Предки мои со стороны моей матери – тоже казаки Торгошины, а Торгошин Василий также был в бунте 1695 года. Бабушка моя с отцовской стороны – казачка Черкасова. Со всех сторон я природный казак… Мое казачество более чем 200-летнее", – упомянул Суриков в переписке с П.В. Голяховским.