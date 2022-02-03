https://ria.ru/20220203/zdorove-1770898920.html

В Минздраве напомнили о важности физической активности для здоровья

В Минздраве напомнили о важности физической активности для здоровья - РИА Новости, 03.02.2022

В Минздраве напомнили о важности физической активности для здоровья

Физическая активность может предотвратить развитие целого ряда тяжелых заболеваний, в том числе некоторые виды рака и ишемическую болезнь сердца, заявил... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:25

2022-02-03T16:25

2022-02-03T16:25

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Физическая активность может предотвратить развитие целого ряда тяжелых заболеваний, в том числе некоторые виды рака и ишемическую болезнь сердца, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай."Сегодня мы имеем конкретные подтверждения того, что физическая активность является чрезвычайно важной не только для поддержания здоровья, но и для профилактики целого ряда тяжелых заболеваний", - сказал Салагай на круглом столе "Российский спорт: развитие нации и интересы страны" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что по данным экспертов, в мире примерно 6% смертности ассоциировано с низкой физической активностью, до 25% случаев рака молочной железы в той или иной мере ассоциировано с физической инертностью. Подобные цифры, по словам Салагая, можно привести и по раку кишечника, и по диабету, и по ишемической болезни сердца.При этом, в России число людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличивается – если в 2015 году их было около 31%, то в 2020 году уже более 45%, подчеркнул Салагай.

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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)