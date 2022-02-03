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Завод кормов для домашних животных построят при поддержке КМСП
Завод кормов для домашних животных построят при поддержке КМСП - РИА Новости, 03.02.2022
Завод кормов для домашних животных построят при поддержке КМСП
Завод по производству готовых кормов для домашних животных мощностью 60 тысяч тонн в год построят в Белгородской области при поддержке Корпорации МСП (КМСП),... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:25
2022-02-03T16:25
корпорация мсп
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Завод по производству готовых кормов для домашних животных мощностью 60 тысяч тонн в год построят в Белгородской области при поддержке Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба корпорации.Для реализации проекта компания "Лимкорм Петфуд" из моногорода Губкин получила в Райффайзен Банке кредитную линию в объеме 2 миллиарда рублей. Кредитная линия открыта под гарантию КМСП на сумму 170 миллионов рублей.Запуск производства в тестовую эксплуатацию намечен на 2022 год. Компания намерена ежегодно продавать около 60 тысяч тонн продукции, ожидаемый объем выручки к 2026 году - 5 миллиардов рублей. На заводе планируется создать более 100 рабочих мест."Поддержка высокотехнологичных перерабатывающих производств – одно из ключевых направлений в деятельности Корпорации МСП. Для этого бизнесу доступен широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки корпорации. Такие меры мы реализуем в тесном диалоге с предпринимателями на основе регулярно получаемой обратной связи. Такой подход позволяет бизнесу использовать актуальные инструменты для создания и развития собственного дела", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.По словам директора АО "Лимкорм Петфуд" Сергея Лимана, корма будут реализовываться на территории центральных, южных и северо-западных регионов страны, а затем появятся и в магазинах других субъектов РФ.
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корпорация мсп, россия, новости компаний - экономика
16:25 03.02.2022
 

Завод кормов для домашних животных построят при поддержке КМСП

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Завод по производству готовых кормов для домашних животных мощностью 60 тысяч тонн в год построят в Белгородской области при поддержке Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба корпорации.
Для реализации проекта компания "Лимкорм Петфуд" из моногорода Губкин получила в Райффайзен Банке кредитную линию в объеме 2 миллиарда рублей. Кредитная линия открыта под гарантию КМСП на сумму 170 миллионов рублей.
Логотип корпорации МСП
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Запуск производства в тестовую эксплуатацию намечен на 2022 год. Компания намерена ежегодно продавать около 60 тысяч тонн продукции, ожидаемый объем выручки к 2026 году - 5 миллиардов рублей. На заводе планируется создать более 100 рабочих мест.
"Поддержка высокотехнологичных перерабатывающих производств – одно из ключевых направлений в деятельности Корпорации МСП. Для этого бизнесу доступен широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки корпорации. Такие меры мы реализуем в тесном диалоге с предпринимателями на основе регулярно получаемой обратной связи. Такой подход позволяет бизнесу использовать актуальные инструменты для создания и развития собственного дела", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
По словам директора АО "Лимкорм Петфуд" Сергея Лимана, корма будут реализовываться на территории центральных, южных и северо-западных регионов страны, а затем появятся и в магазинах других субъектов РФ.
"Создание нового импортозамещающего производства имеет важное значение для региона. При помощи современных технологий часть отходов мясного, рыбного и сельскохозяйственного производства будет использована при выпуске высококачественных кормов для питомцев, что позволит снизить нагрузку на экологию в регионе", - отметил Лиман.
 
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