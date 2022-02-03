https://ria.ru/20220203/zarazhenie-1770771518.html

Насколько высок риск повторно заразиться "омикроном"

Вирусолог рассказал о риске повторного заражения "омикроном" - РИА Новости, 03.02.2022

Насколько высок риск повторно заразиться "омикроном"

Омикрон-штамм обладает повышенной заразностью, поэтому мы можем столкнуться со случаями повторного заражения этим вариантом коронавируса, предупредил в интервью РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T02:08

2022-02-03T02:08

2022-02-03T02:08

распространение коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Омикрон-штамм обладает повышенной заразностью, поэтому мы можем столкнуться со случаями повторного заражения этим вариантом коронавируса, предупредил в интервью радио Sputnik вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Штамм "омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, поскольку размножается главным образом в верхних дыхательных путях, объяснил он.По его мнению, благодаря этой особенности омикрон-штамм "пробивает" иммунитет тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции уже достаточно давно. Не защищены от него и перенесшие COVID-19 люди."Пробивается иммунитет, вызванный предыдущими заражениями. Это приводит к тому, что заболеть может и переболевший человек, но, скорее всего, в слабой форме", – добавил Альтштейн.Повышенная заразность "омикрона" – одна из основных причин всплеска заболеваемости в России, пришедшегося на середину зимы, считает вирусолог. Этот штамм способен поражать не только людей с иммунитетом к другим вариантам коронавируса, например, к "дельте", продолжил он. Человек, перенесший COVID-19 из-за "омикрона", может повторно заразиться той же самой разновидностью вируса."Я думаю, что через месяцы повторное заражение "омикроном" тоже будет возможно. Это будет, конечно, реже, чем сейчас, когда инфицируются те, кто переболел другим вариантом вируса, но такие случаи будут", – отметил Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik.Вакцинация резко снижает риск заражения, несмотря на различия между "омикроном" и его "предшественниками". Прививка – самый эффективный способ избежать тяжелого течения COVID-19, какой бы штамм не стал причиной заболевания.

https://ria.ru/20220202/simptomy-1770742269.html

https://ria.ru/20220202/omikron-1770713916.html

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анатолий альтштейн, коронавирус covid-19