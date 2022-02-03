15:36 03.02.2022 (обновлено: 15:43 03.02.2022)
Вечер танго и английская опера: что не пропустить в "Зарядье" в феврале
© Фото : предоставлено Концертным залом "Зарядье" Владимир Кошевой и Сати Спивакова
© Фото : предоставлено Концертным залом "Зарядье"
Владимир Кошевой и Сати Спивакова
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Театрализованное путешествие по роману Булгакова "Мастер и Маргарита", вечер музыки танго и настоящие музыкальные раритеты – РИА Новости рассказывает о самых интересных и необычных событиях в концертном зале "Зарядье" в феврале.
Первая английская опера
5 февраля
© Фото : предоставлено Концертным залом "Зарядье" Музыкант Павел Сербин
© Фото : предоставлено Концертным залом "Зарядье"
Музыкант Павел Сербин
Известный российский оркестр старинной музыки Pratum Integrum исполняет музыку двух английских композиторов, которых связывало не только творчество, но и дружба: Джона Блоу и Генри Перселла. Оперу "Венера и Адноис" Джона Блоу у нас фактически не знают, Pratum Integrum исполнял ее лишь единожды в 2019 году. "Идея исполнить это произведение была моей. Очень часто ставится "Дидона и Эней" Перселла, но "Венера и Адонис" – не менее интересная опера", – объясняет художественный руководитель оркестра Павел Сербин.
По его словам, английская музыка конца XVII века очень самобытна, в ней можно найти перекличку даже с современными произведениями. За дирижерский пульт в этот вечер встанет выдающийся дирижер Роберт Холлингворт, известный специалист в области старинной музыки. Солирующие партии поручены замечательным британским солистам – Анне Денис, Эдварду Джоулю и Александру Чансу.
Разговор о барокко
6 февраля
© Фото : предоставлено Концертным залом "Зарядье" Музыковед Анна Андрушкевич
© Фото : предоставлено Концертным залом "Зарядье"
Музыковед Анна Андрушкевич
Концертный зал "Зарядье" возобновляет курс лекций "История музыкальных стилей", который стартовал в начале этого сезона. Все четыре февральские лекции будут посвящены стилю барокко, и первую лекцию проведет как раз руководитель оркестра Pratum Integrum Павел Сербин и музыковед Анна Андрушкевич. Последующие лекции цикла будут посвящены Баху, Вивальди и опере XVIII века. Интерес к музыке барокко в последние годы растет.
"Сегодня все больше людей приходят на концерты барочной музыки. Даже спустя 300 лет она находит путь к сердцу слушателей. И я вижу, как многие слушатели, которые были далеки от барокко, начинают интересоваться тем, что стоит за этой музыкой, какие смыслы скрыты", – делится Сербин. Весь курс "История музыкальных стилей" рассчитан на два года, организаторы планируют к весне 2023-го добраться до современности.
Мендельсон, Шуберт и Брамс
10 февраля
© Фото : предоставлено Концертным залом "Зарядье" Музыканты Роман Минц и Андрей Гугнин
© Фото : предоставлено Концертным залом "Зарядье"
Музыканты Роман Минц и Андрей Гугнин
Малый зал "Зарядья" часто становится площадкой для прекрасных камерных концертов. В феврале здесь выступит замечательный дуэт – скрипач Роман Минц и пианист Андрей Гугнин. Оба музыканта известны как выдающиеся солисты, тем интереснее послушать их вместе. В программе – три романтических сонаты для скрипки и фортепиано Мендельсона, Шуберта и Брамса.
Музыкальные редкости
14 февраля
© Фото : предоставлено Концертным залом "Зарядье" Музыканты Николая Бальдейру и Габриэл Бебешеля
© Фото : предоставлено Концертным залом "Зарядье"
Музыканты Николая Бальдейру и Габриэл Бебешеля
Этот вечер мог бы привлечь внимание уже только одним составом исполнителей: за пульт Национального филармонического оркестра встанет выдающийся румынский дирижер, лауреат многочисленных международных конкурсов Габриэл Бебешеля. Но невероятно интересна и программа вечера: начав со знаменитого Адажиетто из симфонии №5 Малера, музыканты исполнят Рапсодию Дебюсси для кларнета с оркестром (солировать будет французский музыкант Николая Бальдейру).
Дальше прозвучит концерт для кларнета с оркестром совсем неизвестного у нас Франца Кроммера, композитора чешского происхождения, который работал в Венгрии и Вене, а с 1813 по 1831 год занимал должность придворного композитора австрийского императорского двора. И завершит вечер еще один музыкальный раритет – оркестровое сочинение австрийского композитора начала ХХ века Александра Цемлинского. Ради таких редкостей стоит отложить все дела.
Вечер танго
18 февраля
Необычная программа для академического зала – весь вечер в "Зарядье" будет звучать танго, которое сделал классикой знаменитый аргентинец Астор Пьяццолла. Без его произведений вечер не обойдется, но прозвучит музыка и других композиторов, работавших в этом жанре. Среди исполнителей – российский музыкант Артем Дервоед, которого называют "царем гитары", мультиинструменталист Юрий Медяник, владеющий игрой на баяне, скрипке и бандонеоне, и перкуссионист Сергей Шамов.
"Дневники Мастера и Маргариты"
22 февраля
Известная телеведущая и актриса Сати Спивакова и актер Владимир Кошевой представляют публике театрализованную версию романа "Мастер и Маргарита". Проводниками в этом путешествии становятся сам писатель и его жена Елена Сергеевна. Мир романа "озвучен" произведениями Скрябина, Веберна, Прокофьева и Рахманинова, а вместе с артистами на сцене двое замечательных музыкантов – Андрей Поляков и Дмитрий Высоцкий.