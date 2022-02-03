https://ria.ru/20220203/zalzaryade-1770882065.html

Вечер танго и английская опера: что не пропустить в "Зарядье" в феврале

Вечер танго и английская опера: что не пропустить в "Зарядье" в феврале - РИА Новости, 03.02.2022

Вечер танго и английская опера: что не пропустить в "Зарядье" в феврале

Театрализованное путешествие по роману Булгакова "Мастер и Маргарита", вечер музыки танго и настоящие музыкальные раритеты – РИА Новости рассказывает о самых... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:36

2022-02-03T15:36

2022-02-03T15:43

культпоход

генри перселл

концертный зал "зарядье"

роман минц

михаил булгаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770851463_0:13:1232:706_1920x0_80_0_0_a3daebd5b1289cbc2540ac7b2367275a.jpg

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Театрализованное путешествие по роману Булгакова "Мастер и Маргарита", вечер музыки танго и настоящие музыкальные раритеты – РИА Новости рассказывает о самых интересных и необычных событиях в концертном зале "Зарядье" в феврале.Первая английская опера5 февраляИзвестный российский оркестр старинной музыки Pratum Integrum исполняет музыку двух английских композиторов, которых связывало не только творчество, но и дружба: Джона Блоу и Генри Перселла. Оперу "Венера и Адноис" Джона Блоу у нас фактически не знают, Pratum Integrum исполнял ее лишь единожды в 2019 году. "Идея исполнить это произведение была моей. Очень часто ставится "Дидона и Эней" Перселла, но "Венера и Адонис" – не менее интересная опера", – объясняет художественный руководитель оркестра Павел Сербин. По его словам, английская музыка конца XVII века очень самобытна, в ней можно найти перекличку даже с современными произведениями. За дирижерский пульт в этот вечер встанет выдающийся дирижер Роберт Холлингворт, известный специалист в области старинной музыки. Солирующие партии поручены замечательным британским солистам – Анне Денис, Эдварду Джоулю и Александру Чансу.Разговор о барокко6 февраляКонцертный зал "Зарядье" возобновляет курс лекций "История музыкальных стилей", который стартовал в начале этого сезона. Все четыре февральские лекции будут посвящены стилю барокко, и первую лекцию проведет как раз руководитель оркестра Pratum Integrum Павел Сербин и музыковед Анна Андрушкевич. Последующие лекции цикла будут посвящены Баху, Вивальди и опере XVIII века. Интерес к музыке барокко в последние годы растет. "Сегодня все больше людей приходят на концерты барочной музыки. Даже спустя 300 лет она находит путь к сердцу слушателей. И я вижу, как многие слушатели, которые были далеки от барокко, начинают интересоваться тем, что стоит за этой музыкой, какие смыслы скрыты", – делится Сербин. Весь курс "История музыкальных стилей" рассчитан на два года, организаторы планируют к весне 2023-го добраться до современности.Мендельсон, Шуберт и Брамс10 февраляМалый зал "Зарядья" часто становится площадкой для прекрасных камерных концертов. В феврале здесь выступит замечательный дуэт – скрипач Роман Минц и пианист Андрей Гугнин. Оба музыканта известны как выдающиеся солисты, тем интереснее послушать их вместе. В программе – три романтических сонаты для скрипки и фортепиано Мендельсона, Шуберта и Брамса.Музыкальные редкости14 февраляЭтот вечер мог бы привлечь внимание уже только одним составом исполнителей: за пульт Национального филармонического оркестра встанет выдающийся румынский дирижер, лауреат многочисленных международных конкурсов Габриэл Бебешеля. Но невероятно интересна и программа вечера: начав со знаменитого Адажиетто из симфонии №5 Малера, музыканты исполнят Рапсодию Дебюсси для кларнета с оркестром (солировать будет французский музыкант Николая Бальдейру). Дальше прозвучит концерт для кларнета с оркестром совсем неизвестного у нас Франца Кроммера, композитора чешского происхождения, который работал в Венгрии и Вене, а с 1813 по 1831 год занимал должность придворного композитора австрийского императорского двора. И завершит вечер еще один музыкальный раритет – оркестровое сочинение австрийского композитора начала ХХ века Александра Цемлинского. Ради таких редкостей стоит отложить все дела.Вечер танго18 февраляНеобычная программа для академического зала – весь вечер в "Зарядье" будет звучать танго, которое сделал классикой знаменитый аргентинец Астор Пьяццолла. Без его произведений вечер не обойдется, но прозвучит музыка и других композиторов, работавших в этом жанре. Среди исполнителей – российский музыкант Артем Дервоед, которого называют "царем гитары", мультиинструменталист Юрий Медяник, владеющий игрой на баяне, скрипке и бандонеоне, и перкуссионист Сергей Шамов."Дневники Мастера и Маргариты"22 февраляИзвестная телеведущая и актриса Сати Спивакова и актер Владимир Кошевой представляют публике театрализованную версию романа "Мастер и Маргарита". Проводниками в этом путешествии становятся сам писатель и его жена Елена Сергеевна. Мир романа "озвучен" произведениями Скрябина, Веберна, Прокофьева и Рахманинова, а вместе с артистами на сцене двое замечательных музыкантов – Андрей Поляков и Дмитрий Высоцкий.

https://ria.ru/20220202/operabalet-1770555579.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, генри перселл, концертный зал "зарядье", роман минц, михаил булгаков